Якутия приняла поправки в Конституцию

В ходе XXVII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва под председательством Петра Гоголева 26 мая 2021 года принят Конституционный закон Республики Саха (Якутия) № 236-6 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)».

Доклад на пленарном заседании представил руководитель Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия), руководитель рабочей группы по формированию предложений по внесению изменений в законодательство Республики Саха (Якутия) в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» Афанасий Владимиров.

Он рассказал, что законопроект направлен на совершенствование отдельных положений Конституции (Основного закона) РС (Я) в связи с изменением федерального законодательства. В частности, принятыми в 2020 году поправками к Конституции РФ, необходимостью совершенствования положений о системе высших исполнительных органов государственной власти РС (Я), реализации полномочия региона по созданию конституционных советов при законодательном (представительном) органе государственной власти. А также в целях уточнения отдельных норм Конституции (Основного закона) РС (Я) в отношении контрольно-счетного органа – Счетной палаты региона и рассмотрения и утверждения Стратегии социально-экономического развития РС (Я).

Афанасий Владимиров отметил, что представленный проект конституционного закона республики разработан с учетом предложений народных депутатов, членов Общественной палаты, Федерации профсоюзов РС (Я), поступивших в адрес Главы республики.

Далее он детально рассказал о вносимых поправках:

1. В связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в проекте конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается предусмотреть внесение изменений, направленных на закрепление на уровне Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) социальных гарантий, связанных с социальными правами граждан, вопросами семьи и детства, образования и здравоохранения. В целях наиболее эффективного осуществления предусмотренных законодательством полномочий предлагается включить в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) положения о единой системе публичной власти в Российской Федерации, в которую входят органы государственной власти и органы местного самоуправления.

1) часть 1 статьи 11 предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев, что «семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Супруги равноправны в семейных отношениях. Государство создает систему гарантий защиты и охраны здоровья матери, отца и ребенка.». Данные изменения внесены в соответствии с положениями пункта «ж.1» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации;

2) в соответствии с частью 4 статьи 67.1 и пунктом «ж.1» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия) новой статьей 11.1, согласно которой дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

3) статью 13 в соответствии со статьей 75.1 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить частью 3.1, закрепив гарантию защиты достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечения сбалансированности прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономической, политической и социальной солидарности.

4) часть 1 статьи 18 предлагается дополнить новым абзацем, предусматривающим право каждого на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. За работу в районах Крайнего Севера к минимальному размеру оплаты труда, установленному на федеральном уровне, применяются районные коэффициенты и процентные надбавки. Внесение изменений предусмотрено в соответствии с частью 5 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которой государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации;

5) в соответствии с частью 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации часть 1 статьи 32 предлагается дополнить абзацем, предусматривающим, что в Республике Саха (Якутия) культура является уникальным наследием ее многонационального народа;

6) в статье 38, устанавливающей предметы ведения Республики Саха (Якутия) предлагается:

уточнение в части замены слов «агропромышленный комплекс» словами «сельское хозяйство»,

пункт 11 предлагается изложить в новой редакции, в части уточнения вопросов управления системой воспитания, образования, науки, культуры (для сведения: взамен закрепленных вопросов управления системой народного образования, культурными и научными организациями и учреждениями Республики Саха (Якутия), дополнительно включаются вопросы управления молодежной политикой, социальной защитой, предусматривается расширение вопросов системы здравоохранения с включением вопросов обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.Указанные изменения предусмотрены в соответствии с пунктами «д», «е», «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.;

7) в соответствии со статьей 75.1 Конституции Российской Федерации предлагается статью 52 дополнить пунктом 7, согласно которому на государство возлагается обязанность создавать условия для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества;

8) в соответствии с принятыми изменениями в Конституцию Российской Федерации (для сведения: подпункт «е.1» статьи 83 и частью 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации) прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом Российской Федерации. В связи с чем в проекте предлагается:

— признать утратившим силу пункт 14.1 статьи 56, согласно которому к ведению Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) отнесено согласование назначения на должность Прокурора Республики Саха (Якутия);

— признать утратившим силу пункт 9.1 статьи 72 в части полномочия Главы Республики Саха (Якутия) по согласованию назначения на должность Прокурора Республики Саха (Якутия);

— в абзаце третьем пункта 10 статьи 72 предлагается исключить полномочие Главы Республики Саха (Якутия) по представлению Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) кандидатуры для согласования на должность Прокурора Республики Саха (Якутия);

— признать утратившей силу статью 91, согласно которой прокурор Республики Саха (Якутия) назначается на должность Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с Главой Республики Саха (Якутия) и Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

9) в соответствии с положениями части 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить частью 3 статью 97, предусмотрев, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории;

10) в соответствии с положениями статьи 133 Конституции Российской Федерации предлагается в часть 1 статьи 101 включить нормы о выполнении органами местного самоуправления публичных функций во взаимодействии с органами государственной власти.

2. В целях совершенствования системы высших исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), в связи с изменениями Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части организации системы органов исполнительной власти, а также решением Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2001 г. «О признании частично недействующими отдельных норм Конституции Республики Саха (Якутия), принятой постановлением Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 1992 г. № 908-XII» предлагается:

— в систему органов государственной власти Республики Саха (Якутия) включить Правительство Республики Саха (Якутия), определив его высшим исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия), подконтрольным и подотчетным Главе Республики Саха (Якутия). Установить, что статус, полномочия Правительства Республики Саха (Якутия) определяются Конституционным законом Республики Саха (Якутия);

— статью 53 Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) дополнить новой частью 3, предусмотрев, что наименования высшего должностного лица Республики Саха (Якутия) «Глава Республики Саха (Якутия)» и «Ил Дархан Республики Саха (Якутия)» равнозначны;

— во взаимосвязи с изменениями, предлагаемыми в статью 53 в части наименования высшего должностного лица, предлагается часть 3 статьи 68 признать утратившей силу.

3. В соответствии с пунктом 38 статьи 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и статьей 5 Федерального конституционного закона от 08 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» закреплены положения об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Со дня вступления в силу указанного Федерального конституционного закона – с 19 декабря 2020 года, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не вправе принимать новые дела к производству, в связи с чем предлагается:

— предусмотреть внесение изменений в статью 53 в части исключения из системы высших органов государственной власти Республики Саха (Якутия) Конституционного суда Республики Саха (Якутия),

— в части 1 статьи 62, статьи 125 предлагается уточнить субъектов права конституционной и законодательной инициативы, исключив Конституционный суд Республики Саха (Якутия);

— в части 4 статьи 62, устанавливающей порядок принятия отдельных конституционных законов Республики Саха (Якутия), исключить ссылку на положения Конституционного закона Республики Саха (Якутия) о Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве;

— в пункте 2 статьи 72 предлагается уточнить полномочия Главы Республики Саха (Якутия), исключив полномочие по представлению кандидатур для назначения на должности судей Конституционного суда Республики Саха (Якутия);

— внести уточнения в статью 86, регламентирующую перечень субъектов судебной власти в Республике Саха (Якутия),

— предлагается признать утратившими силу статьи 87, 88, 89, определяющие понятие, структуру и предметы ведения Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

4. Частью 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» субъекты Российской Федерации наделены правом создания конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации. В рамках реализации предоставленного полномочия проектом конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается предусмотреть создание Конституционного совета Республики Саха (Якутия) с внесением следующих изменений в положения Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия):

— включение новой статьи 67.1, регламентирующей положения о Конституционном совете Республики Саха (Якутия), определив его постоянно действующим государственным органом Республики Саха (Якутия), осуществляющим государственный конституционный контроль в целях защиты основ конституционного строя Республики Саха (Якутия), основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) в системе законодательства Республики Саха (Якутия), прямого действия Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) на территории Республики Саха (Якутия), укрепления конституционной законности, сохранения и развития конституционных ценностей правового демократического государства в Республике Саха (Якутия) как субъекте Российской Федерации. Конституционный совет Республики Саха (Якутия) в своей деятельности руководствуется Конституцией, Конституционным законом «О Конституционном совете Республики Саха (Якутия)»;

— предусмотреть в пункте 15 статьи 56, пункте 10 статьи 72 полномочие Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по назначению на должность конституционных советников Республики Саха (Якутия) по представлению Главы Республики Саха (Якутия);

— в части 2 статьи 71 предлагается закрепить положения о принесении присяги Главы Республики Саха (Якутия) при вступлении в должность в присутствии конституционных советников Республики Саха (Якутия).

5. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», частью 4 статьи 6 Закона Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 г. 1742-З № 1041-V «О стратегическом планировании в Республике Саха (Якутия)» проектом конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается:

— в пункте 15 статьи 56 закрепить полномочие Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по назначению на должность председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия), его заместителя и аудиторов Счетной палаты Республики Саха (Якутия);

— в пункте 10 статьи 72 закрепить право Главы Республики Саха (Якутия) по представлению Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

— в пункте 6 статьи 56 и в пункте 4 статьи 72 уточнить полномочия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), предусмотрев утверждение Стратегии социально — экономического развития Республики Саха (Якутия), представленной Главой Республики Саха (Якутия).

Как сообщил Владимиров, представленный проект разработан в развитие принятых на федеральном уровне конституционных изменений и направлен на совершенствование отдельных положений Основного закона Республики Саха (Якутия) с учетом поступивших предложений.

В ходе содоклада председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев сообщил, что конституционная инициатива Главы РС (Я) была внесена в парламент Якутии 30 апреля 2021 года. В тот же день законопроект был размещён на официальном сайте Государственного Собрания (Ил Тумэн).

В соответствии со статьей 4 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О порядке принятия Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» изменения и дополнения Основного закона республики до их рассмотрения Государственным Собранием (Ил Тумэн) прошли широкое обсуждение общественности на официальном сайте парламента Якутии, в рамках Общественно-консультативного совета при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), в муниципальных районах и городских округах республики, на иных площадках общественного обсуждения и получили много отзывов.

Итоги общественных обсуждений были подведены на публичных слушаниях

21 мая 2021 года состоялось расширенное заседание постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и законодательству в рамках публичных слушаний по обсуждению конституционной инициативы Главы РС (Я). Публичное обсуждение проходило в очно-заочной форме. Приняли участие 156 участников. Поступили предложения как от субъектов законодательной инициативы, так и от субъектов конституционной инициативы, а также от участников публичных слушаний.

Всего, вносятся изменения в 17 статей Основного закона Республики Саха (Якутия), 2 статьи исключаются, появляются 4 новые статьи.

По результатам публичных слушаний было принято решение обратиться по инициативе народного депутата республики Юрия Николаева, которого единогласно поддержали члены постоянного комитета, к субъекту законодательной инициативы – Главе РС (Я), по редакционной правке статьи 67.1, касающейся Конституционного совета РС (Я).

От имени членов постоянного комитета Алексей Еремеев поблагодарил Ил Дархана Айсена Николаева за поддержку инициативы парламентариев. Он сообщил, что при внесении конституционного законопроекта соблюдены все положения Конституционного закона РС (Я) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)», регламенты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), имеются положительные заключения Государственно-правового управления аппарата парламента Якутии, Прокуратуры РС (Я), управления Минюста РФ на территории РС (Я) с рядом уточняющих норм.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев сообщил, что сразу после внесения конституционной инициативы Главы РС (Я) 30 апреля 2021 года проект Конституционного закона Республики Саха (Якутия) № 236-6 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» был направлен всем муниципальным образованиям, где были проведены общественные обсуждения. От восьми районов и двух городских округов – Якутска и Жатая, по их итогам были получены предложения, которые будут направлены в установленном законом порядке в Конституционную комиссию РС (Я).

Спикер парламента Якутии поблагодарил активных граждан, общественные объединения и представительные органы местного самоуправления за участие в процессе обсуждения законопроекта, за направленные предложения, подчеркнув при этом, что конституционная реформа продолжается. «Главная цель – качество жизни жителей республики», — подчеркнул Петр Гоголев.

Далее выступили народные депутаты республики Виктор Губарев, Юрий Григорьев, Евгений Перфильев.

Вице-спикер парламента Якутии, руководитель фракции ПП «КПРФ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Виктор Губарев подчеркнул, что проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) требует доработки и обсуждения, сообщив, что в связи с этим фракция выступает против его принятия. Руководитель фракции ПП «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Юрий Григорьев и заместитель руководителя фракции ПП «ЛДПР» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Евгений Перфильев поддержали законопроект.

Далее слово было предоставлено Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву. В своем выступлении Ил Дархан отметил, что в 2022 году республика будет отмечать 30-летие принятия Конституции Республики Саха (Якутия). «За тридцать лет развития конституционного законодательства в Якутии сложилась практика бережного отношения к Основному закону – Конституции Республики Саха (Якутия). Процесс ее неизбежной эволюции, который, в первую очередь, обеспечивается высшим законодательным представительным органом, всегда проходил и проходит в логике обеспечения стабильности и динамизма конституционных норм. При любых изменениях незыблемыми остаются основы конституционного строя, права человека, гражданина и социальной справедливости», — подчеркнул Айсен Николаев.

Глава Якутии поблагодарил народных депутатов республики за совместную работу, подчеркнув, что участники конституционной реформы сегодня формируют новейшую историю современной Якутии. «В последующем надо будет провести большую работу, чтобы в полной мере реализовать потенциал Конституции РС (Я) для защиты интересов граждан и использовать заложенные в нем законы, возможности для дальнейшего развития Якутии», — заключил он.

По итогам рассмотрения Конституционный закон Республики Саха (Якутия) № 236-6 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» принят в окончательном чтении.