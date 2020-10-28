Якутия примет участие во Всероссийской онлайн-экспедиции

29 октября в 9:00 пройдет онлайн-занятие в рамках Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна – моя Россия», инициированной Ассоциацией выпускников конкурса « Моя страна – моя Россия » – одного из проектов президентской платформы « Россия – страна возможностей ». Экспедиция проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России).

Идея Экспедиции родилась еще в прошлом году. Члены Ассоциации выпускников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» разработали Педагогическую экспедицию с Дальнего Востока в центральную часть России, в рамках которой по ходу путешествия молодые ученые и учителя смогли бы познакомиться со школьниками и педагогами из разных регионов, поделиться опытом реализации лучших образовательных проектов. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году было решено провести первую Всероссийскую просветительскую экспедицию в режиме онлайн.

Экспедиция пройдет в формате открытых онлайн-встреч о культуре, традициях, национальных и исторических особенностях регионов России, которые проведут лекторы из 85 субъектов страны, отобранные на основе конкурса. Присоединиться к онлайн-путешествию может каждый желающий на сайте проекта www.moyastrana.ru/lp/online-expedition/. Трансляции онлайн-занятий пройдут в группе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте www.vk.com/m_s_m_r

Республика Саха (Якутия) встретит Экспедицию 29 октября в 11:00. Онлайн-занятие проведет доцент, зам.декана по науке Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Айтал Яковлев.

«Якутия известна как край холода, зимы, оленей и алмазов. Но тут живут самые древние жители Евразии, самые северные скотоводы континента. Богатство традиционной культуры народов Якутии хранится не только в музеях, или трудах этнографов, но и живет, изменяется, идет в ногу со временем — яркий пример якутское кино и театр. Моя функция преподавателя высшей школы, не только вести академические часы, но и заниматься общественной деятельностью, заниматься просветительской деятельностью. Площадка «Моя страна — моя Россия» дает уникальный шанс поднять свой скилл на всероссийский уровень. Я думаю, это хороший шанс», – поделился Айтал Яковлев.

Руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова рассказала: «Конкурс «Моя страна – моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество молодых инициативных людей, экспертов, педагогов-новаторов, родителей. При поддержке платформы «Россия – страна возможностей» мы развиваем постконкурсное сопровождение наших участников. Поддерживаем инициативы выпускников по усилению сетевого и межрегионального взаимодействия. Всероссийская просветительская онлайн-экспедиция «Моя страна – моя Россия» – это яркий пример такой инициативы. В рамках подготовки к экспедиции прошел конкурс лекторов. Мы получили 1190 заявок от педагогов, специалистов сферы государственной национальной политики, наших выпускников прошлых лет из всех регионов Российской Федерации. Лучшие из них смогут провести свои онлайн–занятия для широкой аудитории слушателей».