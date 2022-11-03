Якутия примет участие в ярмарке регионов Дальнего Востока в Москве

Якутия станет участником Ярмарки регионов Дальнего Востока, которая пройдёт с 4 по 6 ноября в рамках фестиваля «День народного единства» на ВДНХ. Крупнейший регион России продемонстрирует местные товары и расскажет о возможностях работы и отдыха в республике.

Ярмарка является частью комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2022», которые проводятся для знакомства жителей и гостей столицы с экономическим и культурным потенциалом дальневосточных регионов.

«Чтобы ещё сильнее сплотиться очень важно узнавать об особенностях, о жизни всех регионов нашей страны. Давно ушли в прошлое времена, когда Дальний Восток называли краем земли. Сегодня мы на передовой глобального разворота России на Восток. Именно здесь создается будущее России. Именно здесь каждый может проявить свой талант и реализовать самые смелые идеи», – отметил ранее глава республики Айсен Николаев.

Вместе с Якутией в ярмарке примут участие Приморский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

Основная экспозиция в рамках ярмарки расскажет посетителям о том, как сегодня развивается Дальний Восток России. Гости ярмарки узнают о том, какие предприятия строятся и развиваются в регионах, как живут дальневосточные города, куда можно съездить в туристическую поездку и как можно получить свой бесплатный «дальневосточный» гектар.

На ярмарке покажут фильмы о Дальнем Востоке, пройдут лекции и интересные турниры. Мастера и ремесленники из регионов научат гостей ярмарки изготовлению сувениров из кожи и меха, резьбе по клыку моржа или рогу оленя, плетению изделий из конского волоса и бисера. Для детей и подростков пройдут сеансы настольных тематических игр о Дальнем Востоке.

Среди продукции, которая будет предложена жителям и гостям столицы – деликатесы от производителей. В ассортименте будут представлены икра и морепродукты, дикоросы, мёд, чай и другие товары.

Рабочие дни Ярмарки регионов Дальнего Востока – с 4 по 6 ноября. Ярмарка расположится на Площади промышленности ВДНХ, возле Павильона №57 «Россия – моя история». Дополнительная информация размещена на официальном сайте Дней регионов Дальнего Востока в Москве – ddv.moscow.