Якутия примет участие в крупнейшем экономическом форуме

2–5 июня 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — крупнейшее событие в сфере экономики и бизнеса. Треки деловой программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развитию технологий. Делегацию Республики Саха (Якутия) на ПМЭФ-2021 возглавит глава региона.

В дни работы форума Айсен Николаев примет участие в работе пленарного заседания и секций, посвященных вопросам экономики и финансов, транспорта и логистики, социальной сферы и устойчивого развития, а также проведет серию деловых встреч и переговоров с представителями российских и иностранных бизнес-структур и органов власти.

Члены якутской делегации станут участниками круглых столов, выставок, воркшопов, презентаций инвестиционных проектов. Ожидается, что будет подписан ряд стратегически важных для экономики и социальной сферы Якутии соглашений с крупными промышленными компаниями, банками, институтами развития.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции ПМЭФ был отменен, а в 2019 году Якутия приняла в форуме активное участие. В рамках ПМЭФ-2019 руководство республики провело 15 деловых встреч с представителями российских и зарубежных органов власти и бизнес-кругов, за три дня работы форума было подписано 17 соглашений о сотрудничестве. Среди самых значимых – соглашения с Россельзохбанком, с Роскосмосом, с АО «Росгеология», с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Результатами этих соглашений стало привлечение инвестиций в Якутию, реализация совместных проектов по развитию экономики, социальной сферы, информационных технологий и цифровой трансформации региона.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Сегодня ПМЭФ является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и зарубежья, среди которых государственные и политические деятели, представители органов государственной власти РФ, главы российских регионов, руководители крупнейших компаний и институтов развития, а также ведущие мировые эксперты, представители научного сообщества, средств массовой информации и гражданского общества.