12.11.2020
12:03
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Коронавирус
Якутия преодолела 16-тысячный рубеж заболевания COVID-19
Сегодня, 12 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем.
За сутки в регионе зарегистрировано 214 новых случаев коронавирусной инфекции.
Из них в Якутске — 121 случай.
Большинство случаев — семейные контакты.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За все время в республике зарегистрировано 16075 случаев заболевания COVID-19, 177 случаев летального исхода.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутия преодолела 16-тысячный рубеж заболевания COVID-19#Якутск
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