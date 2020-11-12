12.11.2020
12:03
422

Коронавирус

Якутия преодолела 16-тысячный рубеж заболевания COVID-19

Сегодня, 12 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем.

За сутки в регионе зарегистрировано 214 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске — 121 случай.


Большинство случаев — семейные контакты.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За все время в республике зарегистрировано 16075 случаев заболевания COVID-19, 177  случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх