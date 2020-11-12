Якутия преодолела 16-тысячный рубеж заболевания COVID-19

Сегодня, 12 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем. За сутки в регионе зарегистрировано 214 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске — 121 случай.

Большинство случаев — семейные контакты. Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3. За все время в республике зарегистрировано 16075 случаев заболевания COVID-19, 177 случаев летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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