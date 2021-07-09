Якутия представит свою экспозицию на ВЭФ-2021

На выставке «Улица Дальнего Востока», которая будет проходить со 2 по 7 сентября в рамках VI-го Восточного экономического форума, Республика Саха (Якутия) откроет павильон «В будущее с Якутией».

В экспозиции будут использованы традиционные национальные элементы оформления. Например, основной павильон будет построен в виде старинного жилища якутов урасы, внутри установят мультимедийные фасады, напоминающие Ленские столбы.

Территорию экспозиции разделят на несколько зон. В основном павильоне разместят информацию о компаниях-партнерах Якутии и реализуемых ими проектах. У входа гости смогут ознакомиться с приоритетными направлениями социально-экономического развития Республики Саха. Так, в преддверии 100-летия образования Якутской автономной социалистической республики, которое будут отмечать в 2022 году, в Якутии реализуются многочисленные проекты по строительству социально значимых объектов, таких как школы, больницы, учреждения культуры, а также созданию современных общественных пространств, реконструкции и реставрации объектов исторического и культурного наследия.

На противоположной от входа в павильон стене расположат интерактивный экран, на котором отобразят итоги участия республики в Восточном экономическом форуме, начиная с 2015 года. Здесь расскажут о принятых соглашениях с организациями и предприятиями, а также о процессе реализации совместных проектов.

Зона «Made in Yakutia» будет работать в формате выставки-ярмарки продукции предприятий Якутии, посетителям предложат ознакомиться с уникальными ювелирными, сувенирными изделиями и образцами народно-художественных промыслов из бивня мамонта под единым брендом «Сделано в Якутии».

Также будет возведена площадка для питч-сессий. Здесь планируется проведение презентаций инвестиционного и туристского потенциала региона. В частности, гостям Форума расскажут о «якорных» проектах республики.

Все желающие смогут посетить и культурную программу. На сцене в дневное время будет проходить концертная программа с участием якутских артистов, а в вечернее время — демонстрация якутских фильмов.

Увидеть экспозицию Якутии смогут гости и участники ВЭФ со 2 по 7 сентября.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2–4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.

Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.