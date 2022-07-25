Якутия представит предложения в ФЗ о мусорной реформе

Осенью в Госдуме с участием представителей регионов пройдут инициированные депутатами фракции «Единая Россия» парламентские слушания по вопросам мусорной реформы.

В рамках подготовки к слушаниям член профильного Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова обсудила эту тему с исполнительными органами власти Якутии. В режиме ВКС в совещании у премьера республики Андрея Тарасенко приняли участие руководители предприятий ЖКХ и региональные операторы.

По информации первого заместителя министра ЖКХ и энергетики РС(Я) Виктора Романова, на территории республики функционирует институт региональных операторов ТКО по всем 12 зонам, тарифы утверждены по всем региональным операторам ТКО, своевременно осуществляется вывоз твердых коммунальных отходов, обновлена региональная нормативная база.

Между тем, не решеными остаются вопросы по приобретению мусорных контейнеров, специализированной техники, обустройству площадок для накопления ТКО.

По мнению премьера Якутии Андрея Тарасенко, необходимо представить предложения республики с учетом региональных особенностей в новый законопроект. На сегодня законодательная инициатива республики о внесении изменений в федеральное законодательство в области обращения с ТКО находится на согласовании в Госдуме РФ.

Парламентарий Галина Данчикова отметила, что обсуждение проблемных вопросов на местах повышает качество принимаемых законов. Об этом постоянно говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин, нацеливая коллег-депутатов на активную работу в этом направлении.

Галина Данчикова предложила вынести проблематику действующего законодательства в области ТКО на территории республики на парламентских слушаниях в Госдуме.

Парламентарий также сообщила, что тема мусорной реформы будет обсуждаться с заместителем председателя правительства Викторией Абрамченко.

