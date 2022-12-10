Якутия представила в Санкт-Петербурге решения по развитию Арктической зоны

Первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков выступил

на Пленарном заседании «Арктическая мечта: развитие человеческого потенциала

в регионах Арктической зоны России» в рамках XII Международного форума

«Арктика: настоящее и будущее» с г.Санкт-Петербург.

«Безусловно, наша главная задача — это обрести устойчивость во всех

направлениях жизни арктических районов, чтобы сберечь с одной стороны наши

ценности в условиях быстроменяющегося мира, а с другой — сохранить и

приумножить наш человеческий капитал, сделать все для того, чтобы наша

якутская Арктика развивалась быстрыми темпами», — ранее отметил глава Якутии

Айсен Николаев.

Власти региона прилагают усилия для создания комфортной жизни в условиях

Арктики. В Якутии разработаны мастер-планы поселка Тикси, сел Чокурдах и

Оленек, также начата работа по разработке мастер-плана поселка Усть-Куйга

Усть-Янского района. Для совершенствования продовольственного обеспечения

населения Арктики при поддержке Минвостокразвития России создается сеть

торгово -логистических центров.

«Современному человеку важно оставаться мобильным независимо от

местоположения, в этом контексте, труднодоступность территорий Арктики

остается сложной задачей, требующей комплексного подхода, – заявил Кирилл

Бычков. — Стоит отметить, что с прошлого года в дополнение субсидированию

авиаперевозок на Дальнем Востоке, расширена программа субсидирования

авиабилетов во внутрирегиональном сообщении.

Первый заместитель председателя правительства республики подчеркнул важность

организация отдыха для детей, улучшение материально-технической базы кочевых

школ и ликвидации цифрового неравенства.

Также Кирилл Бычков обратил внимание экспертов на региональную программу

«Местные кадры в промышленность» и защиту законных итересов народов Севера.

«Программа «Местные кадры в промышленность» обеспечивает человеческие

ресурсы, а также гарантирует трудоустройство жителей региона. Отдельно хочу

отметить тот факт, что Якутия является лидером среди регионов России по

защите прав и интересов коренных и малочисленных народов. Мы — единственный

регион, где существует этнологическая экспертиза проектов. Это очень важно

для развития Севера и Арктики. Ведь развивать Арктику нужно очень бережно и

сбалансировано, очень аккуратно относясь ко всем процессам», – сказал Кирилл

Бычков.

Напомним, что Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» собирает

более 2000 участников. В ходе деловой программы представители органов

власти, руководители крупных российских компаний и банков, ведущие эксперты

научного сообщества, СМИ и гражданского общества обсуждают комплексные и

стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктической зоны

и выработают шаги по их реализации, оценивают инвестиционный потенциал

северных регионов.

Оргкомитет Форума возглавляет президент Ассоциации, специальный

представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и

Антарктике, депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров.