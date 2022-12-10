Якутия представила в Санкт-Петербурге решения по развитию Арктической зоны
Первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков выступил
на Пленарном заседании «Арктическая мечта: развитие человеческого потенциала
в регионах Арктической зоны России» в рамках XII Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее» с г.Санкт-Петербург.
«Безусловно, наша главная задача — это обрести устойчивость во всех
направлениях жизни арктических районов, чтобы сберечь с одной стороны наши
ценности в условиях быстроменяющегося мира, а с другой — сохранить и
приумножить наш человеческий капитал, сделать все для того, чтобы наша
якутская Арктика развивалась быстрыми темпами», — ранее отметил глава Якутии
Айсен Николаев.
Власти региона прилагают усилия для создания комфортной жизни в условиях
Арктики. В Якутии разработаны мастер-планы поселка Тикси, сел Чокурдах и
Оленек, также начата работа по разработке мастер-плана поселка Усть-Куйга
Усть-Янского района. Для совершенствования продовольственного обеспечения
населения Арктики при поддержке Минвостокразвития России создается сеть
торгово -логистических центров.
«Современному человеку важно оставаться мобильным независимо от
местоположения, в этом контексте, труднодоступность территорий Арктики
остается сложной задачей, требующей комплексного подхода, – заявил Кирилл
Бычков. — Стоит отметить, что с прошлого года в дополнение субсидированию
авиаперевозок на Дальнем Востоке, расширена программа субсидирования
авиабилетов во внутрирегиональном сообщении.
Первый заместитель председателя правительства республики подчеркнул важность
организация отдыха для детей, улучшение материально-технической базы кочевых
школ и ликвидации цифрового неравенства.
Также Кирилл Бычков обратил внимание экспертов на региональную программу
«Местные кадры в промышленность» и защиту законных итересов народов Севера.
«Программа «Местные кадры в промышленность» обеспечивает человеческие
ресурсы, а также гарантирует трудоустройство жителей региона. Отдельно хочу
отметить тот факт, что Якутия является лидером среди регионов России по
защите прав и интересов коренных и малочисленных народов. Мы — единственный
регион, где существует этнологическая экспертиза проектов. Это очень важно
для развития Севера и Арктики. Ведь развивать Арктику нужно очень бережно и
сбалансировано, очень аккуратно относясь ко всем процессам», – сказал Кирилл
Бычков.
Напомним, что Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» собирает
более 2000 участников. В ходе деловой программы представители органов
власти, руководители крупных российских компаний и банков, ведущие эксперты
научного сообщества, СМИ и гражданского общества обсуждают комплексные и
стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктической зоны
и выработают шаги по их реализации, оценивают инвестиционный потенциал
северных регионов.
Оргкомитет Форума возглавляет президент Ассоциации, специальный
представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и
Антарктике, депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров.
+7 (999) 174-67-82
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