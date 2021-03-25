Якутия представила проект создания глубоководного порта

В Архангельске продолжает работу деловой форум «Порты Арктики», официальную делегацию на котором возглавляет Председатель Правительства РС(Я) Андрей Тарасенко. В работе форума от ПАО «ЛОРП» принимают участие – генеральный директор Сергей Ларионов и заместитель исполнительного директора по безопасности судоходства Максим Барбашев.

В первый день форума Андрей Тарасенко на пленарной сессии представил проект создания глубоководного порта в с. Найба Булунского района как фактор развития Арктической зоны Якутии.

Проект порта реализуется в рамках стратегии развития Арктической зоны республики, утверждённой Главой Якутии Айсеном Николаевым, и позволит решить вопросы северного завоза для арктических районов за счёт совершенствования транспортно-логистической системы и снижения сроков и стоимости доставки грузов. Также даст возможность для полной реализации транзитного потенциала республики и инвестиционных проектов на её территории.

Итоги первого дня форума прокомментировал генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов: «Темы докладов и дискуссий форума подчинены одной главной задаче — развитию транспортной системы Арктики – одному из ключевых направлений Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, принятой Президентом страны Владимиром Путиным в октябре 2020 года. Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко, выступая на пленарной сессии «Развитие транспортной системы Российской Арктики» отметил, строительство нового современного терминала в с.Найба необходимо для республики для выхода на реки Яна, Колыма, Анабар, Оленёк и Индигирка, по которым доставляется завоз жизненно важных грузов в рамках Северного завоза. Река Лена является водной магистралью всего Ленского бассейна с выходом на железнодорожный и автомобильный транспорт. Андрей Владимирович отметил, что приоритетом является улучшение условий жизни людей, возможность коренным жителям заниматься традиционными видами хозяйствования и возможности для самореализации молодёжи. Итоги работы форума станут импульсом в развитии логистических схем перевозок грузов в акватории Северного морского пути, которые требуют эффективного межрегионального взаимодействия субъектов приарктических территорий нашей страны».

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов на форуме провел ряд переговоров. Были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с генеральным директором Хатангского морского торгового порта Сергеем Зверевым.

ПАО «ЛОРП» имеет многолетний опыт работы в арктической зоне, куда ежегодно доставляет в рамках Северного завоза порядка 300 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. В последние годы флот «река-море» успешно работает в западном направлении СМП. В 2020 году «Сибирские» участвовали в крупномасштабном проекте доставки грузов на полуостров Ямал, где активно формируется новый центр газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для развития газовой отрасли России. На Ямале будет производиться до 360 млрд куб. м голубого топлива в год.

Сергей Ларионов побывал в Архангельском порту на морском буксире «ПАК», принадлежащий ПАО «ЛОРП», встретился с комсоставом и отметил, что буксир находится в хорошем рабочем состоянии и готовится к переходу по СМП с нефтеналивными баржами МН-4001 и МН-4002 для работы в восточном секторе Арктики. Также Сергей Александрович проконтролировал ход судоремонтных работ на т/х «Святитель Иннокентий», который находится на территории судоремонтного завода «Красная кузница». На «Сибирском» производится замена набора корпуса. «Капитан Пашнин» отстаивается в Архангельской РЭБ флота и после ледохода будет поднят на слип для очередного предъявления РРР. Все судоремонтные работы идут по графику.

Сегодня, 25 марта, на деловом форуме «Порты Арктики» пройдёт круглый стол на тему «Арктика – территория инвестиций», на котором выступят представители министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Агентство регионального развития», ПАО «ЦКБ «Айсберг».