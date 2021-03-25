Якутия представила проект создания глубоководного порта в Арктической зоне

На пленарной сессии делового форума «Порты Арктики», который проходит в эти дни в Архангельске, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО представил проект создания глубоководного порта в с. Найба Булунского района как фактор развития Арктической зоны Якутии.

«В настоящее время рассматривается вариант расширения границ порта Тикси и строительство современного морского терминала в 112 км от административного центра Булунского района. Преимуществом данного места для строительства нового порта является защищённость от сгонных ветров и глубоководность, которая позволяет подходить к берегу морским судам с осадкой до 10 метров», – рассказал Андрей Тарасенко.

Как отметил премьер республики, ежегодно в период навигации для нужд жизнеобеспечения региона завозится порядка 2,7 млн тонн грузов, с использованием Северного морского пути перевозится 300 тысяч тонн грузов, в том числе более 100 тысяч тонн завозится из других арктических портов. Строительство порта в Якутии позволит увеличить грузооборот к 2032 году от 18 до 23 млн тонн в год.

Проект порта реализуется в рамках стратегии развития Арктической зоны республики, утверждённой главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, и позволит решить вопросы северного завоза для арктических районов за счёт совершенствования транспортно-логистической системы и снижения сроков и стоимости доставки грузов. Также даст возможность для полной реализации транзитного потенциала республики и реализации инвестиционных проектов на её территории.

«Из Найбы мы сможем выходить на реки Колыма, Индигирка, Вилюй, Оленёк, Анабар, Олёкма, Лена и Яна по водным и наземным путям – доставлять пассажиров и грузы быстрее, выгоднее и безопаснее», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко отметил, что приоритетом является улучшение условий жизни людей, возможность коренным жителям заниматься традиционными видами хозяйствования и возможности для самореализации молодёжи. Пользуясь случаем, премьер пригласил жителей Архангельской области и других северных регионов принять участие онлайн в молодёжном фестивале «Muus uSTAR», который пройдёт в Якутии 27 марта.

Деловой форум «Порты Арктики» проходит в Архангельске 24-25 марта. Участники – представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители транспортно-логистических компаний и научного сообщества. Среди ключевых тем форума – развитие транспортной системы Арктики и роль портов в экономике северных регионов России.

Развитие транспортной системы Арктики – одно из ключевых направлений Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, принятой президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ в 2020 году. Документ предполагает в том числе развитие судоходства по Северному морскому пути, развитие современных систем связи, модернизацию северных портов, строительство новых ледоколов и судов обеспечения, создание международного контейнерного оператора на акватории Севморпути.