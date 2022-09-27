Якутия представила на Всероссийском форуме лучшие социальные практики

Ведущие специалисты социальной сферы Якутии приняли участие в работе XIII Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь».

Целью организуемых площадок Форума стала консолидация социального сообщества для выявления и обсуждения актуальных проблем лучших эффективных практик обеспечения оказания профессиональной консультативной, медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи. В рамках Форума рассмотрены актуальные социальные проекты, направленные на формирование системы семейных ценностей и ответственного родительства, организацию социального сопровождения детей-сирот для их успешной реализации, оказание помощи семьям с низким уровнем доходов.

Ранее Якутия вошла в число победителей конкурса, проведенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, г.Москва представив «Комплекс мер, направленный на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода» на 2022-2023 годы. Грантовая поддержка направлена на открытие 5 кабинетов для организации социально-психологического сопровождения семей с детьми, обратившихся за предоставлением государственной социальной помощи на основе социального контракта, 12 мобильных кочевых центров (мастерских) в арктических улусах, 3 социальных служб сопровождения с кратковременным (дневным) пребыванием детей из семей, заключивших и будущих получателей социальных контрактов и др.

Республика Саха (Якутия) на форуме представила такие лучшие практики, как «Семейная диспетчерская», «Семейный пазл», «Финансовая грамотность детей и родителей» и др.

Участие в форуме позволяет специалистам повысить профессиональные компетенции для повышения эффективности работы с семьями и детьми.