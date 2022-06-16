Якутия предложит решения для увеличения демографии

Елена Волкова: в Якутии предложат решения для увеличения демографии на Дальнем Востоке и Арктики

23-24 июня пройдёт VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», где будут обсуждены первостепенные вопросы для жителей Дальнего Востока и Арктики.

Как уточнили в министерстве труда и социального развития Якутии, формат конференции включает в себя пленарное заседание, шесть панельных сессий, а также тематические сессии для руководителей и сотрудников учреждений социальной сферы.

Кроме того, пройдёт выставка народных мастеров получателей социальных контрактов. Откроется презентационная площадка, где будут представлены средства индивидуальной защиты и технологий для работы в экстремальных условиях крайнего Севера. Гости и участники конференции посетят социальные объекты республики.

«В рамках конференции будут рассмотрены вопросы семейной и демографической политики, укрепления семейных ценностей, социального благополучия семей с детьми, как фактора демографического развития, сохранения здоровья трудоспособного населения через развитие систем охраны труда и корпоративных программ, вопросы дополнительных мер, направленных на снижение смертности населения, а также увеличения продолжительности жизни и активного долголетия. Отдельным блоком планируется рассмотреть вопросы внедрения новых технологий по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, в том числе в области стационарозамещения. Всего в двухдневном мероприятии планируется участие свыше 150 человек, из них около 70 гостей — представителей федеральных органов и институтов развития (Минвостокразвития России, Минтруд России, АО «КРДВ», ВЭБ.РФ и др.), региональных структур и местного самоуправления, экспертного сообщества», – сообщает министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.