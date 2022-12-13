Якутия предложила узаконить «автозимник» на федеральном уровне
Понятие «сезонная автомобильная дорога» должно быть закреплено на федеральном уровне. На сегодня нормативное регулирование по «автозимникам» отсутствует, что негативно сказывается на темпах развития северных регионов и «ложится грузом» на региональные бюджеты, заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Якутии Айсен Николаев.
«Хочу затронуть также вопрос, актуальный не только для Якутии, но и для всех северных регионов – это зимники, сезонные дороги. Только за счет автозимников у нас вся Якутия связывается дорогами с конца января до начала апреля . По ним ежегодно в труднодоступные районы республики завозится чуть менее 1 млн тонн жизнеобеспечивающих грузов», – сказал он.
Глава республики отметил, что условия функционирования сезонных дорог исключительно сложные и требуют большого объема работ. Протяженность автозимников в Якутии составляет почти 10 тысяч километров, стоимость работ по их содержанию составляет порядка 1,5 млрд рублей, это всего лишь 30% от необходимого норматива.
Однако сегодня понятия «сезонные автомобильные дороги» в федеральном законодательстве нет. В законе «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в РФ зимники отнесены к категории искусственных дорожных сооружений.
«Мы предлагаем законодательно закрепить понятие «сезонная автомобильная дорога» федеральным законом. Это позволит в последующем выделять средства на их обустройство и содержание, в том числе из дорожного фонда», – добавил Айсен Николаев.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов поддержал инициативу главы республики и отметил, что законопроект должен быть внесен на обсуждение в правительство РФ.
«Хорошее предложение. В части содержания сезонных дорог данный законопроект нужно сенаторам Республики Саха (Якутия) внести на обсуждение в правительство РФ», – сказал Кутепов.
Также на заседании комитета обсудили другие вопросы, касающиеся транспортной инфраструктуры. В частности, речь шла о Ленском мосте, модернизации аэропортовых комплексов. Кроме того, говорили о вопросах энергетики и строительстве ВОЛС.
Напомним, что Дни Якутии в Совете Федерации проходят с 12 по 14 декабря. Мероприятия посвящены 100-летию Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. В эти дни проходят заседания профильных комитетов верхней палаты парламента. Финальным мероприятием станет «час субъекта» в ходе пленарного заседания. По итогам будет принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития республики. В него войдут актуальные вопросы, решение которых требует федеральной поддержки, в том числе строительство социальных и инфраструктурных объектов.
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