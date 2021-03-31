Якутия предложила дарить подарки каждому новорожденному в РФ

Народный депутат Алена Атласова внесла предложения по реализации нацпроекта «Демография»

30 марта в Москве на площадке ЦИК партии «Единая Россия» состоялось селекторное совещание на тему: «Обсуждение предложений по внесению изменений в национальный проект «Демография». Мероприятие провёл врио заместителя секретаря Генерального совета Дмитрий Кобылкин. По видеоконференцсвязи были подключены регионы России, в том числе Якутия, которая является активным участником нацпроекта «Демография».

От нашей республики на совещании выступила координатор партпроекта «Крепкая семья», народный депутат Алена Атласова. Она рассказала собравшимся о реализации нацпроекта в Якутии, представила подробный доклад и внесла несколько предложений, которые особо отметил Дмитрий Кобылкин.

— Алена Николаевна, что бы вы хотели бы отметить по состоявшемуся мероприятию?

— Я бы отметила предложение в части реализации программ для пожилых людей, которое внесла Координатор партпроекта «Старшее поколение», вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Она сказала о том, как необходимы корректировки в раздел медико-социальной помощи гражданам старшего возраста, аргументировала тем, что в период пандемии большинство регионов приостановило плановую медпомощь и диспансеризацию пожилых людей, и сейчас как никогда требуются дополнительные усилия, чтобы эта программа была реализована в полном объёме.

А Дмитрий Кобылкин в очередной раз напомнил, что нацпроект включает в себя поддержку семей с детьми, содействие занятости и заботу о старшем поколении.

Кстати, много предложений поступило по организации дошкольного образования, модернизации имеющейся социальной инфраструктуры, организации мест в детских садах, специфики начисления пенсий. И Дмитрий Николаевич пообещал, что все предложения регионов, собранные по итогам селектора, будут обобщены и направлены в федеральные органы власти.

По рождаемости и приросту населения Якутия – в лидерах

— Алена Николаевна, как у нас в Якутии обстоят дела с демографией и в целом с рождаемостью и приростом населения?

— Наша республика– лидер среди российских регионов и Дальневосточного федерального округа и в том, и в другом – по предварительным итогам 2020 года мы занимаем 7 место среди регионов Российской Федерации и 1 место среди регионов Дальневосточного федерального округа.Благодаря принятым в республике за последние годы мерам, направленным на поддержку рождаемости, впервые за последние 6 лет нам удалось преломить тренд снижения рождаемости.

За 2020 год в республике родилось 12 957 детей, что на 138 детей больше, чем в 2019 году (12 819 детей), или на 1,1 % больше, что произошло впервые за 6 лет.

Многодетных семей стало больше

— И одно из таких мер – принятие в 2019 году базового Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)», инициированного народными депутатами?

— Этим законом в состав многодетной семьи были включены дети от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также проходящие военную службу по призыву. Если по состоянию на 1 января 2020 года количество многодетных семей составляло 29 385 семей (в них 99 147 детей), то на 1 января 2021 года количество многодетных семей составило уже 31 532 семьи (в них 106 530 детей).

Предложение первое: подарок каждому новорожденному

Одной из частей государственной политики по улучшению демографической ситуации в стране является предоставление бесплатных комплектов для новорожденных. Но в Якутии, к сожалению, такими комплектами обеспечиваются не все, а лишь малообеспеченные семьи. Справка с органов соцзащиты должна подтвердить, что среднедушевой доход семьи на момент рождения ребенка не превышает величину прожиточного минимума, установленную в республике.

— Во время селекторного совещания вы внесли несколько интересных и полезных (и для Якутии, и для других регионов) предложений. В одном из них говорилось именно об этом…

— Я предложила в целях усиления социальной защищенности семей с новорожденными детьми и создания благоприятных условий для их дальнейшего развития, в рамках Национального проекта «Демография», внедрить проект «Подарок новорожденному». Если говорить по-другому – перенять опыт Москвы, где подарочный набор новорожденным выдается бесплатно и абсолютно всем независимо от социального статуса семьи.

Предложение второе: финансирование инфраструктуры

— Еще одно ваше предложение сводится к рассмотрению вопроса о финансировании мероприятий по обустройству инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

— Это задача была поставлена еще в 2012 году в рамках майских Указов Президента Российской Федерации. По состоянию на 1 января этого года в нашей республике 24 521 семья подала заявку на получение земельного участка. Из них земельные участки получили 10 157 семей (нарастающим итогом с 2011 года). В основном, земельные участки многодетным семьям предоставлены без коммунальной инфраструктуры, и они годами ожидают обустройства земельных участков. С 2018 года финансирование из государственного бюджета республики на реализацию мероприятий составило всего порядка 438 миллионов рублей.

— Какова общая потребность республики в средствах на обустройство зон ИЖС?

— С учетом частичной обеспеченности основными видами инженерной инфраструктуры сумма составляет более 4 миллиардов рублей. И удовлетворить эту потребность из бюджета республики не представляется возможным.

Предложение третье: закрепить статус «многодетная семья» на федеральном уровне

— Еще одно предложение, которое вы внесли на рассмотрение во время селекторного совещания – законодательное урегулирование статуса многодетной семьи на федеральном уровне.

— На сегодня понятие «многодетная семья» определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно на уровне собственных законов. При этом в регионах официальные определения понятия «многодетная семья» и меры поддержки населения, попадающего в данную категорию, существенно варьируются. Понятие многодетности включает такие переменные как возраст детей, их количество, место жительства или гражданство родителей, ценз оседлости. Таким образом, люди могут лишиться своих льгот при переезде из одного субъекта Российской Федерации в другой. Пока отсутствуют единые правила для определения и удостоверения статуса многодетной семьи на территории всей страны, будут сохраняться вопросы с его определением за пределами отдельного региона. Принятие федерального закона о статусе многодетной семьи позволит унифицировать меры поддержки многодетных семей и позволит им не зависеть от финансовых, организационных и иных возможностей отдельно взятого региона.