Якутия предлагает снизить налог на добычу редкоземельных металлов

Минпромгеологии Якутии предложило Совету Федерации внести изменения в Налоговый Кодекс по снижению ставки НДПИ на добычу редкоземельных металлов (РЗМ) с 3,5 до 1. Снижение налоговой нагрузки на редкоземельную отрасль позволит поддержать предприятия в непростое время и сократить импортную зависимость страны. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и геологии Якутии Андрей Сычевский, выступая на совещании Совета Федерации.

Большую поддержку в продвижении проекта по разработке Томторского месторождения оказывает глава Якутии Айсен Николаев, который неоднократно подчеркивал значимость развития промышленного сектора для экономики региона.

Добыча редкоземельных металлов на одном из крупнейших в мире Томторском месторождении — наиболее перспективный отраслевой проект в России. Балансовые запасы составляют более 32 млн тонн руды, а это порядка 16% общих запасов в стране. Освоение месторождения позволит создать более 400 новых рабочих мест, увеличить объем налоговых поступлений в бюджет республики, расширить производство смежных предприятий и регионов.

«У нас есть проекты и инвесторы в горнодобывающей отрасли, однако должна быть слаженная работа государства и бизнеса. Сейчас важно поднять отечественное производство, чтобы наша продукция имела конкурентные преимущества. Одно из ключевых предложений по развитию редкоземельной отрасли – снижение налоговой нагрузки, что в конечном итоге позволит увеличить добычу в стране востребованных промышленностью редких металлов. Якутия обладает богатыми полезными ископаемыми, которые по качеству могут конкурировать или даже превосходят продукцию не только других регионов, но и других стран. Снижение налога на РЗМ позволит привлечь в республику новых крупных недропользователей для реализации стратегически значимых для страны проектов», — подчеркнул Андрей Сычевский.

Редкоземельные металлы активно применяются в производстве электроники, в том числе в машиностроении и космонавтике, оборонно-промышленном комплексе. Лидерами отрасли являются Китай и США. Россия также может занять крепкую позицию на мировом рынке производства редких металлов благодаря новым проектам, один из которых предлагает Якутия. Регион также получит от реализации проекта выгоду.