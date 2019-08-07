Якутия предлагает расширить сферу деятельности АРАССВА

Республика Саха (Якутия) намерена расширить сферу деятельности Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), включив инвестиционную деятельность. Об этом 7 августа, комментируя итоги 12-го заседания Рабочей комиссии АРАССВА, заявил председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Премьер сообщил, что Якутия выступила с предложением, чтобы на Генеральной Ассамблее АРАССВА в 2020 году помимо традиционных вопросов – культурного, спортивного, образовательного, научного, туристического сотрудничества – члены Ассоциации большое внимание уделили презентации инвестиционного потенциала.

«Мы предлагаем, чтобы Генеральная Ассамблея в 2020 году стала инвестиционным форумом тоже, на котором регионы Российской Федерации, провинции Китая, Кореи, Монголии, Японии и других стран – членов АРАССВА смогли бы представить возможности для инвестирования и экспорта, поработать вместе для установления двусторонних деловых связей», – сказал он.

В прошлом году Республика Саха (Якутия) стала регионом-председателем АРАССВА до 2020 года. В эти дни в Якутске проходит заседание Рабочей комиссии АРАССВА с участием представителей регионов Китая, Японии, Республики Корея, КНДР и Монголии, на котором обсуждаются вопросы сотрудничества между странами-членами Ассоциации в сфере культуры, образования, спорта. Так, вчера проведено заседание подкомиссии по спорту. «Спорт является одним из приоритетов работы Ассоциации. Мы активно обсуждаем вопросы популяризации национальных видов спорта и продвижения их на мировой арене», – сказал Владимир Солодов. Якутия предложила учредить фестиваль национальных видов спорта и проводить его ежегодно в странах-членах АРАССВА.

Председатель правительства Якутии также отметил особую роль АРАССВА для сотрудничества регионов. «Мир сейчас меняется. Взаимоотношения в мире, с одной стороны, становятся более интенсивными, а с другой стороны, отношения между странами испытывают определённые сложности и давление геополитических факторов. В этой ситуации прямое взаимодействие между регионами на муниципальном уровне – это залог устойчивого и плодотворного сотрудничества между странами», – уверен он.

В свою очередь, генеральный секретарь АРАССВА Ким Ок Чхэ заявил о планах по созданию посольств во всех регионах стран-членов Ассоциации. Сегодня в АРАССВА входят 78 региональных администраций шести стран мира.