Якутия предлагает повысить возраст участников ДВ-ипотеки до 40 лет

Власти Якутии предложили повысить возраст участников программы «Дальневосточная ипотека» с 35 до 40 лет, предложение было направлено в Минстрой РФ. Об этом сообщила во вторник первый заместитель министра строительства Якутии Галина Новикова в ходе круглого стола в рамках межрегиональных специализированных выставок «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ» и «Сахапромэкспо», сообщает ТАСС.

«Нами подготовлены предложения в министерство строительства РФ о внесении изменений в условия действующих льготных ипотечных программ: <…> по дальневосточной ипотеке возраст участников увеличить до 40 лет. Тем самым мы расширяем категорию граждан, которые могут принимать участие в данных программах, соответственно также увеличивается потенциал в части строительства объектов индивидуального жилищного строительства», — сказала Новикова.

Кроме того, предложено увеличить объем кредита до 9 млн рублей. Также предложено рассматривать банками в приоритетном порядке заявки на получение проектного финансирования от застройщиков, ведущих строительство многоквартирных домов в Дальневосточном федеральном округе, вне зависимости от запрашиваемой суммы.

Среди региональных мер поддержки жилищного строительства принято решение о разработке республиканского ипотечного продукта, капитализации АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство» на реализацию проектов комплексной застройки на более чем 1,3 млрд рублей. Также в регионе будет оказываться господдержка стимулирования строительства ИЖС индустриального производства.

Межрегиональные специализированные выставки — «Сахапромэкспо» и «Стройиндустрия Севера. Энергетика. ЖКХ» проходят с 22 по 24 марта в столице республики. Участники представят строительные материалы и технологии, спецтехнику, спутниковый интернет.

Программа «Дальневосточная ипотека» реализуется с 2019 года. В текущем году программу льготного жилищного кредитования распространили на вторичное жилье в моногородах Дальнего Востока. Ипотека выдается молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет (включительно), гражданам РФ в возрасте до 35 лет (включительно), имеющим ребенка в возрасте до 18 лет (при неполной семье), участникам программы «Дальневосточный гектар», гражданам, переехавшим на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов.