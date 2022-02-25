25.02.2022
18:10
93
Некролог
Якутия попрощалась с музыкантом и актером
Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина попрощался с коллегой Сергеем Ацегейдой.
Сегодня мы попрощались с нашим другом и коллегой, музыкантом, актером Сергеем Ацегейдой.
Это был непростой день, полный непонимания, слез, боли, но при этом и светлых воспоминаний о нашем друге. Мы хотим, чтобы вы запомнили его таким – веселым, добрым, светлым парнем, который не просто знал толк в музыке, а жил ею. Сереж, мы еще обязательно посмеемся, попоем и выпьем кофе. Обязательно.
Весь коллектив Русского театра благодарит каждого, кто был с нами в эту трудную минуту, кто пришел сегодня попрощаться с Сережей.
Фото: Из соцсетей
Источник: Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина
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