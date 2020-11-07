Якутия пополнилась самолетом нового поколения

6 ноября 2020 года, в аэропорт г.Якутск прибыло воздушное судно Boeing 737-700 с бортовым номером VQ-BIP. Приемка и передача данного воздушного судна производилась в Ирландии (г. Шеннон).

Это третий Boeing,одной из самых популярных в мире модели 737-700, которым пополнился парк авиакомпании «Якутия». Самолет взят в лизинг у крупнейшей лизинговой компании GECAS(США) на 5 лет в целях реализации мероприятий по обеспечению авиационной доступности и выполнения прямых перелетов в период реконструкции ИВПП – 2 в аэропорту г.Якутск в 2021-2022 гг. Всего для обеспечения прямых авиаперелетов в парке авиакомпании «Якутия» должно быть 5 единиц самолетов Boeing 737-700.

На борту самолета смогут разместиться 148 пассажиров в эконом-классе.

На самолётах Next Generation установлены усовершенствованные двигатели, новое крыло и хвостовое оперение. Внутри судов больше пространства между креслами и в проходе, удобное размещение багажа пассажиров в просторных отсеках для ручной клади.

Напоминаем, что на сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании «Якутия» состоит из: 3 Boeing 737-800, 3 Boeing 737-700, 4 BombardierDash 8 Q300 и 5 SukhoiSuperjet – 100.