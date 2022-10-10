10.10.2022
21:44
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Некролог

Якутия понесла тяжелую утрату

🕯Сегодня в 19.00 после тяжелой болезни на 85 году жизни скончалась профессор, Отличник народного просвещения, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный работник образования, кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы филологического факультета СВФУ

Мира Яковлевна Мишлимович.

Приносим соболезнования родным и близким!

Источник: ЯСИА

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