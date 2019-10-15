Якутия получит сразу два моста?

Президент России Владимир ПУТИН утвердил перечень поручений по итогам президиума Государственного совета.

О данном решении говорится в опубликованном 12 октября на официальном сайте президента перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября 2019 г.

Первым пунктом в Перечне отмечено:

Одобрить подходы к формированию Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года (далее – Национальная программа) с учетом достижения важнейших стратегических целей создания условий для привлечения молодежи и обеспечения возможности для реализации ее потенциала на Дальнем Востоке, формирования центров глобальной компетенции и высоких технологий, развития производств продукции глубокой степени переработки, формирования мирового природно-туристического центра и сбережения уникальных экосистем.

И пятым пунктом в Перечне утверждено президентом:

5. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Магаданской области и Правительством Республики Саха (Якутия) представить предложения об установлении устойчивой автомобильной связи между центрами экономического роста на территории Магаданской области и Байкало-Амурской магистралью.

Срок – 1 марта 2020 г.

Ответственные: Медведев Д.А., Носов С.К., Николаев А.С.

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/61798

Что это значит в переводе на обычный язык? Похоже, по этому проекту Якутия получит не только Ленский мост, о котором вся нация радеет много лет. Но и второй – мост через Алдан по федеральной трассе «Колыма». Только при таком раскладе будет обеспечена «устойчивая автомобильная связь» между центрами экономического роста на Магадане и БАМе.

На сентябрьской пресс-конференции Айсена НИКОЛАЕВА в очередной раз спросили про мост через Лену. Глава Якутии тогда ответил, что все обоснования республикой представлены на всех уровнях, и отметил, что ожидает политического решения вопроса до конца этого года. Похоже, политическое решение принято на уровне президента России, более того, даны конкретные поручения.