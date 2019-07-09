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Якутия получит от Турции медоборудование на 2,5 млн долларов и детский сад

В результате длительных переговоров ассоциации предпринимателей Турции и Якутии турецкая благотворительная организация ТИКА приняла решение подарить республике медицинское оборудование на 2,5 миллиона долларов, а также за свой счет построить в городе Якутске детсад, сообщает пресс-служба министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.

Ассоциация, в которую входят руководители и собственники крупных туристических компаний, бизнесмены Якутии и Турции, была создана в начале этого года.

В марте между национальным туристско-информационным центром «Якутия» и якутско-турецкой ассоциацией было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Третьего июля состоялась очередная встреча министра Ирины Высоких делегации из Турции во главе с президентом ассоциации Омером Махмудоглу. Гостей из Турции сопровождал Айхал Габышев, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Стороны отметили, что настал этап сближения республик в части долгосрочных контрактов. Руководитель республиканского ведомства пригласила турецких партнеров на международный фестиваль «Мунха», запланированный в Якутии в ноябре. В свою очередь, Махумдоглу пригласил якутскую делегацию в Анталью.

Махмудоглу рассказал о проектах и инициативах турецкой стороны.

«В результате длительных переговоров, проведенных ассоциацией предпринимателей Турции и Якутии, турецкая благотворительная организация ТИКА (Тюрк Ишбирлиги Калкынма Ажансы) приняла решение подарить нашей республике медицинское оборудование на сумму 2,5 миллиона долларов. Сейчас идет процесс прохождения сертификации чтобы пропустить оборудования через границу. Помимо этого, ТИКА решила построить в Якутске детский сад за свой счет», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что турецкое агентство ТИКА было основано в 1992 году для укрепления сотрудничества со странами, с которыми Турцию связывают исторические и культурные узы. Высоких от лица всех жителей республики поблагодарила Махмудоглу за проведенную работу.

Кроме того, по информации пресс-службы, обсуждался вопрос организации регулярных рейсов по маршруту Якутск-Анталия.

«Мы недавно встретились с руководством… Turkish Airlines и добились того, чтобы совет директоров Turkish Airlines на своем очередном заседании, который пройдет в сентябре этого года, рассмотрел вопрос организации регулярных рейсов по маршруту Якутск-Анталия», — рассказал Махмудоглу.

Он выразил уверенность в положительном решении совета директоров.

Кроме того, турецкий футбольный клуб «Бешикташ» готов создать в Якутии свой филиал и отправить профессиональных тренеров, говорится в сообщении.

Турецкие гости также решили взяться за раскрутку якутской музыки на турецких теле- и радиоканалах. Уже проводится активная работа по освещению Якутии на интернет-площадках Турции.

Турецкая сторона планирует снять фильм о Якутии и показать на популярных YouTube-каналах. Ирина Высоких предложила организовать в турецких кинотеатрах показ якутских фильмов. Омер Махмудоглу поддержал идею министра и призвал начать работу по переводу якутских фильмов на турецкий язык.

Также он поделился ближайшими планами ассоциации. Они планируют провести в Якутске презентацию турецкой кухни, также построить площадь Якутии в Кемере, отметили в пресс-службе.

Источник: Пресс-служба министерства предпринимательства, торговли и туризма республики
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