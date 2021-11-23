Якутия получит допфинансирование на здравоохранение

Пять российских регионов со сложными географическими и климатическими условиями, в том числе и Якутия, получат дополнительные средства из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В 2022 году Якутии, Камчатскому краю, Магаданской области, Ненецкому и Чукотскому автономным округам дополнительно выделят 6,3 млрд рублей, из которых большую часть – 4,1 млрд рублей – получит наша республика.

«Председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин утвердил постановление, по которому со следующего года Якутия будет получать дополнительное финансирование на здравоохранение. Мы очень долго добивались решения этого вопроса. Якутия – регион с уникальными и очень сложными климатическими и географическими условиями, поэтому и поддержка нужна особенная. С 2018 года были приняты первые меры поддержки, и я очень рад, что финансирование будет продолжено», – сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» в 2022 году поступит 45 млрд. 559 млн рублей. «Эти средства будут направлены на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования и оказание гарантированной бесплатной медицинской помощи, что повлияет на повышение доступности и качества медицинских услуг», – сообщила министр здравоохранения Якутии Лена АФАНАСЬЕВА.