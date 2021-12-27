Якутия получит более миллиарда рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров

Для компенсации затрат на тушение лесных пожаров Якутия получит 1 млрд 49 млн 770 тысяч рублей из федерального центра. Всего регионы получат более 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, передает ЯСИА.

Михаил Мишустин напомнил, что в 2021 году от огня пострадало более 10,3 млн га леса, в Якутии – 8,8 млн га. В республике вводились режимы чрезвычайной ситуации в лесах регионального и межрегионального характера.

Для тушения пожаров, особенно в удалённых территориях, регионы активно пользовались силами и средствами Минобороны, МЧС и «Авиалесоохраны», привлекали вертолёты частных компаний.

«Это серьёзная, а главное, непредусмотренная нагрузка на региональные бюджеты. Рассчитываем, что эти ассигнования помогут погасить кредиторскую задолженность, возникшую из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров», — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Средства будут направлены в Якутию, Коми, на Камчатку, Чукотку, в Иркутскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.