Якутия получит более 4 млрд рублей на строительство онкодиспансера и онкоцентра

Правительство России предусмотрело более 4 млрд рублей на строительство онкологического диспансера и онкоклинического центра с поликлиникой в Якутии, которые будут введены в 2023 году.

Якутия получит ассигнования из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты здравоохранения. В течение трех лет республике на строительство онкологического диспансера и онкоклинического центра с поликлиникой будет выделено более 4 млрд рублей: в 2020 году — около 1,8 млрд руб, в 2021 году – около 1 млрд руб, в 2022 – 1,5 млрд рублей.

Субсидии Якутии, как и другим субъектам Федерации, утверждены распоряжением правительства России от 31 декабря 2019 года. Кабмин распределил на ближайшие три года более 95 миллиардов рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения в 46 регионах. В 2020 году на эти цели предусмотрено 35,50 млрд рублей, в 2021 году – 29,54 млрд рублей, в 2022 году – 30,5 млрд рублей. Выделенные средства предназначены для строительства 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета.