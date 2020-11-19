Якутия получит 6,5 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

На 2021-2023 годы на модернизацию первичного звена здравоохранения Якутия из федерального бюджета получит беспрецедентный объём финансирования — 6,5 млрд рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Глава региона Айсен Николаев.

«В прошлом году на заседании Президиума Госсовета по здравоохранению в Калининграде мы с коллегами рассматривали вопрос модернизации первичного звена здравоохранения. Тогда Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал наши предложения и уже сегодня наша республика получает беспрецедентный̆ объем финансирования — 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на 2021-2023 года на решение этих задач», — говорится в сообщении Айсена Николаева.

По информации Министерства здравоохранения Якутии, в 2021 году эти средства будут направлены на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 10 наслегах республики, в том числе в наслегах северных и арктических районов: в с. Кэбэргэнэ Абыйского улуса, с. Сегян-Кюель Кобяйского района, с. Алеко-Кюель Среднеколымского улуса.

Начнётся строительство новых зданий центральных районных больниц Усть-Майского, Чурапчинского и Момского районов, поликлиники в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса. Возобновится строительство хирургического отделения в г. Вилюйске.

Также средства будут направлены на капитальный̆ ремонт поликлиник и центральных районных больниц посёлков и наслегов Алданского, Аллаиховского, Булунского, Верхнеколымского, Вилюйского, Горного, Ленского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олёкминского, Оленекского, Таттинского, Томпонского, Усть-Янского, Хангаласского и Эвено-Бытантайского улусов. Запланирован ремонт больниц в сёлах Маган и Хатассы, микрорайоне Кангалассы города Якутска.

Произведён закуп 62 единиц автотранспорта для 38 медучреждений республики.

В целом до 2025 года в Якутии по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется закуп более 1440 единиц медоборудования, 300 автомобилей̆, проведение капитального ремонта 80 зданий объектов здравоохранения, замена 42 аварийных зданий и строительство 18 больничных корпусов, поликлиник и стационаров, приобретение более 140 модульных зданий врачебных амбулаторий и ФАПов.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что реализация программы поможет значительно укрепить материально-техническую базу медицинских учреждений, повысить качество и доступность медицинской помощи в районах республики.