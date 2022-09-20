Якутия получит 550 млн руб. из средств, выделенных ДВ правительством РФ

Средства на возведение нового многофункционального центра досуга в селе Бясь-Кюель и окончание строительства креативного кластера «Квартал труда» в Якутске направят в 2022-2023 годах из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего на развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры субъектов Дальнего Востока будет направлено 1,6 млрд рублей.

Из этих средств 550 млн. рублей получит Республика Саха (Якутия). На строительство Атамайского центра досуга предусмотрено 395 млн рублей. Средства федерального бюджета также позволят достроить в Якутске Креативный кластер «Квартал труда». В 2022 году на его строительство Правительство России направит из федерального бюджета 200 млн рублей.

Планируется до конца сентября подписание дополнительного соглашения с Минвостокразвития России.

Кроме того, протоколом президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поддержано дополнительное финансирование в размере 138 млн рублей в 2022 году на реализацию объекта «Центр культуры им. И.Н. Барахова в с. Кюль Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса (района)». Ввод объекта планируется в 2023 г.

Согласно проекту, Атамайский центр досуга в селе Бясь-Кюель объединит в себе дом культуры, здание библиотеки, спортивный зал и административные помещения.

Цель ещё одного трансферта – окончание строительства креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Учреждение будет работать как бизнес-инкубатор для IT-специалистов, а также архитекторов, дизайнеров, музыкантов и представителей других творческих профессий.

Напомним, план социального развития центров экономического роста Якутии определяет реализацию на территории региона 21 проекта, на эти цели из федерального центра предусмотрено 9 931,4 млн рублей.