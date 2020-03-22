Якутия получит 45 млн из федерального бюджета на сквер «Үhүйээн»

Распоряжением от 21 марта 2020 года № 694-р премьер Михаил МИШУСТИН распределил межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей распределены между 43 регионами на финансирование расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Якутия получит 45 млн рублей. Средства будут направлены в город Верхоянск, который стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек».

В Верхоянске будет построен сквер «Үhүйээн», что в переводе с якутского языка означает «былина». Автора – молодого архитектора Леонтия ТУЛАСЫНОВА – на создание проекта вдохновила самобытная национальная культура народа саха. Сквер должен стать любимым местом отдыха верхоянцев. По замыслу автора объект будет востребован круглогодично, так как будет включать несколько функциональных зон, детские и спортивные площадки, навесы, столы со скамейками, прогулочные дорожки. Здесь будут проводиться ярмарки и фестивали.

Напомним, что на участие в ежегодном всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году поступило 300 заявок из 71 региона, из них отбор прошли 286 заявок. Из Якутии на конкурс лучших проектов благоустройства было направлено семь заявок.