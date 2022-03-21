«Якутия» получила разрешение на техобслуживание Boeing 737 в российском реестре

«Якутия» 18 марта прошла аудит Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации по расширению сертификата ФАП-285 для выполнения технического обслуживания самолётов Boeing 737, сообщили в авиакомпании.

Получение расширенного сертификата позволяет авиакомпании выполнять линейно-техническое обслуживание воздушных судов западного производства Boeing 737, зарегистрированных в российском реестре.

«Ранее мы имели сертификат ОTAR 145, разрешающий выполнять техобслуживание на воздушных судах, зарегистрированных на Бермудах. В настоящий момент все воздушные суда Boeing 737 переведены в российский регистр и данное нововведение позволяет допустить их к техобслуживанию», — отметил технический директор авиакомпании «Якутия» Сергей ЕВСИКОВ.

Следующий этап – расширение собственного сертификата ФАП-285 на имеющиеся в парке воздушные суда Bombardier Q300 до выполнения периодического техобслуживания. То есть, получения права на выполнение больших форм работ.

Авиакомпания «Якутия» на протяжении нескольких лет выполняет практически полное техническое сопровождение отечественных самолётов Superjet 100, поддерживая их безопасную эксплуатацию. В технологическом комплексе «Якутия Текникс» была выстроена система гарантии и контроля качества, которая позволяет осуществлять строгий надзор за всеми работами в рамках технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Эта система выстраивалась годами и подтверждала свою высокую эффективность прохождением регулярных аудитов.

Отметим, что авиакомпания «Якутия» продолжает работу в штатном режиме – рейсы выполняются согласно утвержденному графику полетов, обеспечивается необходимый уровень безопасности.