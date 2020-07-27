Якутия получила почти 5 млрд на возмещение упавших доходов

Правительство Российской Федерации выделило Якутии 4 млрд 984 млн рублей на компенсацию снижения доходов. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в социальных сетях сегодня.

Глава отметил, что это является итогом встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым и первым заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным, которая была посвящена методике распределения средств между регионами, бюджетной обеспеченности и подходам к регулированию этого процесса.

«Сегодня стало известно, что Правительство РФ в рамках распределения помощи регионам дополнительно выделило нам федеральные средства в размере 4 млрд 984 млн рублей на компенсацию снижения доходов», – написал он.

Николаев поблагодарил Силуанова и Горнина за содействие и поддержку.

Напомним, во время прямого эфира в социальных сетях Айсен Сергеевич проинформировал, что из-за отсутствия продаж сырых алмазов на мировом рынке в последние месяцы потери регионального бюджета составили несколько млрд рублей. Работа с «Газпромом» позволила мобилизовать порядка 8 миллиардов, остальное, отмечал он, республика надеется компенсировать за счет федерального бюджета.