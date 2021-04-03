Якутия получила 98 212 доз вакцины против COVID-19

На 03.04.2021 г. в Якутии выявлено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, в Якутске 17 случаев, в Мирнинском районе 2 случая, в Аллаиховском, Амгинском, Вилюйском, Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском и Хангаласском районах по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 1480 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 013 928 тестов.



Вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации. Созданы 110 мобильных бригад.



По состоянию на 03.04.2021 в республику поступило всего 98 212 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 60 627 человек, в том числе за сутки — 1530. Вторую вакцинацию получили – 52 838 человек, в том числе за сутки – 443.



Из числа вакцинированных старше 60 лет получили первую вакцинацию — 13 963, вторую вакцинацию – 11 692.



Использовано 62,3% от поступившей в республику вакцины.