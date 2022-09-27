Якутия получила 34 млн рублей федеральной субсидии на строительство газозаправок

Якутия впервые получила 34 млн рублей федеральной субсидии на строительство газозаправочных станций. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

К концу текущего года в Ленске появится первая многотопливная автозаправочная станция с метановым модулем. Автозаправочный комплекс будет включать популярные виды топлива – компримированный газ (метан), бензин и дизельное топливо. Также здесь будут созданы условия для подзарядки электромобилей.

Напомним, что с 2022 года по инициативе главы республики Айсена Николаева перевод машин с бензина на газ стал на 90% дешевле для якутян. Владельцы автомобилей заплатят лишь 10% за установку ГБО. Для тех, кто перешел с бензина на газ, снизили транспортный налог на 50%.

В планах правительства Якутии до конца 2030 года увеличить в регионе количество газозаправочных станций до 40.