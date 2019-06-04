Якутия получила 28 единиц лесопожарной техники

В этом году Республика Саха (Якутия) впервые за много лет закупила 28 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщил в ходе Национального лесного форума министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

«В этом году мы получили 28 единиц техники на сумму 85 млн. рублей. Это тяжелая техника — бульдозеры, тралы, лесопатрульная техника. Половина из них уже поступила в Якутск и сейчас направляется по районам для несения службы», — сказал министр.

Как отметил Сахамин Афанасьев, до 2021 года стоит задача укомплектовать и оснастить лесопожарные формирования республики новой техникой.

«Дело в том, что у нас очень большой износ техники и приобретение новой техники позволит более оперативно тушить лесные пожары. Надеемся, что при реализации данного трехгодичного проекта мы полностью сможем обновить парк лесохозяйственной техники», — подытожил министр.