Глава ДНР публично поблагодарил ряд российских регионов, которые помогают восстанавливать школы в подшефных селах и городах Донбасса. В Кировском, за который отвечает Якутия, к примеру, от школы остались только стены, и сегодня там идет капитальный ремонт. Дальневосточный регион, по словам Дениса Пушилина, «старается как для себя», сообщает политолог Марат Баширов в своем тгк Политджойстик.

… Показательно, что, казалось бы, далекие от независимых территорий регионы России оказались в первых рядах поддержки Донбасса. Жители Якутии и глава республики Айсен Николаев, который и сам недавно был в Кировском, показывают пример, как и чем можно помочь освобожденным территориям. Очень правильный пример, пишет тгк Политджойстик.