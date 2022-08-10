10.08.2022
20:19
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Якутия

Якутия показала правильный пример поддержки Донбасса — телеграм

Глава ДНР публично поблагодарил ряд российских регионов, которые помогают восстанавливать школы в подшефных селах и городах Донбасса. В Кировском, за который отвечает Якутия, к примеру, от школы остались только стены, и сегодня там идет капитальный ремонт. Дальневосточный регион, по словам Дениса Пушилина, «старается как для себя», сообщает политолог Марат Баширов в своем тгк Политджойстик.

… Показательно, что, казалось бы, далекие от независимых территорий регионы России оказались в первых рядах поддержки Донбасса. Жители Якутии и глава республики Айсен Николаев, который и сам недавно был в Кировском, показывают пример, как и чем можно помочь освобожденным территориям. Очень правильный пример, пишет тгк Политджойстик.

Фото: ЯСИА, Анна Школа (ДНР)
Источник: тгк Политджойстик

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