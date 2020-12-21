Якутия показала хорошие результаты

С 15 по 18 ноября прошел Всероссийский экологический диктант. Свой уровень экологической культуры проверили школьники и студенты, работающее население, люди пенсионного возраста, представители бизнеса и органов власти.

Экодиктант успешно прошел во всех 85 субъектах Российской Федерации на 3600 оффлайн-площадках и в онлайн-формате на портале ЭКОДИКТАНТ.РУС. В самой масштабной проверке экологических знаний приняли участие 2,8 миллионов человек, в том числе сотрудников 54 корпораций.

Республика Саха (Якутия) в этом году впервые приняла участие в Экодиктанте. Региональным организационным комитетом оператором проекта было определено Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) и региональным секретарем ГАНОУ РС (Я) «РРЦ «Юные якутяне».

По итогам Экодиктанта самыми активными участниками от республики стали подростки и взрослые без профильного образования. Всего приняло участие 12 542 участников из них 2 255 победителей и 39 победителей I степени, которые набрали максимальное количество баллов.

Поздравляем победителей и всех участников с успешным выступлением в Экодиктанте!

Портал ЭКОДИКТАНТ.РУС продолжит работу на постоянной основе. Он будет регулярно пополняться посвящёнными экологической тематике материалами.

В следующем году Всероссийский экологический диктант пройдет 14 и 15 ноября и будет приурочен ко Всемирному дню рециклинга.

Организаторами проекта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр.