Якутия подписала ряд соглашений с Японией

В рамках поведения Восточного экономического форума-2019 во Владивостоке Председатель Правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ провел ряд встреч с представителями японских компаний. По итогам переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве сторон.

«Традиционно одним из наиболее сильных партнеров республики является Япония. Японская сторона уже реализовала ряд успешных проектов. Главный рецепт продвижения инвестиций – это показать, что можно успешно двигаться в определенной сфере. У нас уже реализован проект строительства второй очереди круглогодичной теплицы «Саюри» и реализован проект по строительству ветродизельной установки в Тикси. Сейчас мы на базе этих успешных примеров обсуждаем, как можно двигаться дальше, расширять тепличный комплекс, привлекать японскую экспертизу к изучению технических характеристик мостового перехода через реку Лену. Это наш знаковый проект, который является главным для нас», — подчеркнул Владимир Солодов.

Председатель правительства Якутии добавил, что активно обсуждается вопрос привлечения японских инвесторов в тематику «Умного города». Это тоже один из знаковых проектов.

«Город Якутск вошел в число пилотных, которые по национальному проекту будут реализовывать эту комплексную программу. В том числе японскую сторону мы рассматриваем как технологического партнера по данному направлению»,- заключил Владимир Солодов.

Подписание меморандумов состоялось с компаниями «КОМАИХАЛТЕК ИНК» по совместному проведению предварительно технико-экономического обоснования проекта «строительство мостового перехода через реку Лена», с компанией «Мицуи энд Ко. ЛДТ» и исследовательским институтом «Номура» по совместному развитию проекта «Умный город» в Якутке, а также с компанией «Марубени Корпорейшн».