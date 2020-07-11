Якутия поддерживает создание единой дальневосточной авиакомпании

Проект Дальневосточной авиакомпании обсудили глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Согласно поручению правительства РФ, поставлена задача по созданию единой дальневосточной авиакомпании, представляющей собой альянс из существующих авиаперевозчиков, между которыми установятся партнерские отношения в части выполнения социально важных региональных маршрутов. Основным перевозчиком выбрана авиакомпания «Аврора».

Айсен Николаев подтвердил, что регион поддерживает создание единой дальневосточной авиакомпании, основанной на альянсе региональных авиаперевозчиков, и поддержал формирование авиапарка альянса из воздушных судов российского производства. Республиканские компании «Якутия» и «Полярные авиалинии» имеют многолетний опыт эксплуатации российских самолетов, в том числе SSJ-100, у них есть предварительные заказы на поставку Ил-114 и вертолетов. АК «Якутия» обладает необходимыми компетенциями по эксплуатации в экстремальных природно-климатических условиях региона воздушных судов SSJ-100, имеет многолетний опыт выполнения полетов на самолетах этой серии в арктические аэропорты Тикси, Полярный, Певек и Анадырь, а также на международных линиях из аэропортов Якутска, Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ и Южно-Сахалинска в Китай, Южную Корею и Японию. Авиакомпания «Полярные авиалинии» обеспечивает безальтернативное авиационное сообщение внутри республики, в том числе – полеты санитарной авиации.

Участники встречи согласились, что в вопросе создания дальневосточной авиакомпании необходимо найти наиболее эффективный вариант, как с государственной точки зрения, так и с точки зрения населения Дальнего Востока, чтобы обеспечить всех его жителей, в том числе в труднодоступных населенных пунктах, надежным авиасообщением.