Якутия поддержит экономику в условиях санкций

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в регионе разработают план по обеспечению устойчивого функционирования системообразующих предприятий в условиях санкций. Об этом сообщил Председатель Правительства Андрей Тарасенко на совещании по вопросу поддержки экономики региона.

Для системообразующих организаций проведут стресс-тестирование, чтобы определить экономические риски и минимизировать негативные последствия от санкций. Особое внимание уделят промышленности и транспортной отрасли.

Для принятия оперативных мер по мониторингу и реагированию на возникающие угрозы, в республике возобновили оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, который был создан в начале пандемии.

Организована работа по постоянному мониторингу ценовой ситуации и недопущению резкого необоснованного роста цен на потребительском рынке, с особым контролем по социально-значимым продовольственным и непродовольственным товарам первой необходимости.

Планируется пересмотреть все планы Правительства Республики Саха (Якутия) в части оптимизации внешних и дорогостоящих мероприятий, с направлением высвобождаемых средств на меры поддержки населения и отраслей экономики, пострадавших от введения санкций.

Еженедельный мониторинг за экономической ситуацией возложен на Центр стратегических исследований при главе Республики Саха (Якутия).