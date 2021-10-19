Якутия поддержала амбициозные планы производителя национальных сувениров

«Якутский экспортный перерабатывающий завод» получил статус резидента ювелирно-гранильного кластера SAYBM, где планирует начать производство изделий из бивня мамонта, выполненных в национальном стиле.

«Перед компанией стоят амбициозные задачи по масштабированию бизнеса. В ближайшей перспективе на базе производства планируется открытие косторезной школы. Данная инициатива позволит обучить местное население косторезному мастерству, что увеличит количество рабочих мест и позволит сохранить традиции промысла резьбы по кости», — сообщил генеральный директор Иннокентий Лазарев.

На сегодня предприятие активно продолжает выпускать уникальные продукции под товарным знаком Mammonth house, которые всё чаще пользуются спросом на рынке Китая.

В связи с растущим интересом к украшениям из мамонтовой кости предложено увеличить переработку сырья в компании от 2 до 4 тонн и уже позднее начать экспортировать изделия в страны АТР в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Как отметил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко, регион ставит задачу по увеличению переработки мамонтовой кости с оказанием необходимой поддержки малому и среднему бизнесу в продвижении экспортной продукции, в том числе с помощью международных маркетплейсов.

Напомним, что компания является единственной на территории России, которая имеет патент на условия хранения бивня мамонта и способы получения композиционного материала на основе мамонтовой кости.