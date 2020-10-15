Якутия побила собственный «антирекорд» по коронавирусу

Сегодня, 15 октября, заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в Якутии.

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

В Якутии за сутки зарегистрировано 130 новых случаев коронавируса.

Из них 83 в Якутске. В Жиганском – 6, в Нерюнгринском – 5, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском – по 4, случаи заболевания зарегистрированы в Аллаиховском, Вилюйском, Горном, Нюрбинском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском районах.



Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию.

Зарегистрировано два летальных исхода от COVID-19.

За последние сутки лабораториями республики проведено 5 254 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 544 591 тестов.

Согласно данным на сайте stopcovid19.sakha.gov.ru за все время в республике зарегистрировано 10986 случаев заболевания COVID-19, 116 случаев летального исхода.