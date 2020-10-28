Якутия победила в конкурсе «Самый читающий регион»

Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 2020 году был организован и проведен всероссийский конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов страны на звание «Литературный флагман России».

Республика Саха (Якутия) признана победителем и заняла первое место.

«Поздравляю вас с этой заслуженной высокой оценкой деятельности и достигнутых успехов в развитии литературной жизни, повышении доступности и поддержке чтения в республике», — поздравил республику президент российского книжного союза, председатель жюри Сергей Степашин.

Отметим, по итогам 2019 года библиотеки Якутии, реализуя национальный проект «Культура», стали самыми посещаемыми учреждениями культуры. Также республика в 2019 году вошла в тройку самых читающих регионов России.