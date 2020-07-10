Якутия планирует закупить 19 самолетов Сухой Суперджет-100?

Основными темами рабочей встречи стали вопросы сотрудничества правительства Якутии и ПАО «ОАК» (входит в Госкорпорацию Ростех) по вопросам текущей эксплуатации воздушных судов SSJ100, а также использование в новом проекте по созданию альянса дальневосточных авиакомпаний воздушных судов отечественного производства.

Создание альянса региональных авиакомпаний ДФО — ответ на поставленную президентом задачу по созданию дальневосточной авиакомпании с эксплуатацией воздушных судов российского производства. Партнерство поможет достичь унификации коммерческих и технологических инструментов, парка воздушных судов, позволит совместно использовать запасные части, авиационно-учебные центры, оптимизировать использование инфраструктуры аэропортов.

«Для нашей республики, с ее территорией, авиация имеет огромное значение, гораздо большее, чем для многих других регионов нашей страны. И вопросы авиационного сообщения, безопасности полетов, обеспечения региональных авиакомпаний надежной техникой – они для нас, конечно, приоритетны», — отметил Айсен Николаев.

Глава Якутии предложил дополнительно проработать экономическую модель по производству и эксплуатации российских воздушных судов для Дальневосточного федерального округа с учетом их типа, количества, сроков производства и необходимых мер государственной поддержки. Основой для данных расчетов может стать ранее разработанная правительством Республики Саха (Якутия) и авиакомпанией «Якутия» совместно с ведущими предприятиями и научно-исследовательскими институтами авиационной отрасли мастер-модель создания региональной авиакомпании, которая призвана обеспечить эксплуатацию двух типов воздушных судов российского производства – SSJ-100 и Ил 114-300. Для реализации данной модели необходимо проработать перспективы поставки не менее 19 воздушных судов типа Сухой Суперджет-100 до 2024 годах авиапредприятиям Якутии.

«На сегодня мы обладаем самыми лучшими компетенциями в области эксплуатации Сухой Суперджет-100, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно, причем, в экстремальных погодных условиях нашей республики. Поэтому считаем, что наш опыт может быть очень полезен в процессе создания альянса региональных авиакомпаний ДФО, — подчеркнул глава Якутии. — Мы хотим войти в партнерское объединение дальневосточных авиакомпаний, но развиваться по своему плану, и с максимальным привлечением отечественной техники».

«Продвижение наших самолетов на внутренний рынок и обеспечение потребностей российских авиакомпаний – один из приоритетов ОАК. Это ключевая часть нашего бизнеса, поскольку именно отечественные, в том числе, региональные авиакомпании создают устойчивый спрос на наши машины. Мы имеем опыт успешного сотрудничества с авиакомпанией «Якутия» по самолету Суперджет и готовы предложить линейку пассажирских самолетов разной пассажировместимости, ориентируясь на потребности авиакомпании», – сказал в ходе встречи генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

Глава республики также предложил создать рабочую группу из представителей ОАК, правительства Якутии и авиакомпаний республики для проработки актуальных задач по созданию дальневосточного авиационного альянса.