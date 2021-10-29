Якутия планирует возродить мамонтов

Всемирный центр мамонта, который предлагается создать в Якутии, нацелен на реализацию полного комплекса научных и просветительских задач в области мамонтовой фауны. На его базе может быть развернут поиск находок, их сохранение в первозданном виде, комплексное изучение останков и экспонирование для широкой аудитории. Амбициозная сверхзадача, которую призван решать такой центр – возрождение мамонта в условиях развития биотехнологий.

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе онлайн-заседания рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию (Sustainable Development Working Group – SDWG) в рамках Председательства России в Арктическом совете. В работе сессий SDWG принимали участие представители стран-участников Арктического Совета, в том числе Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Швеции и Финляндии, а также – организаций-наблюдателей.

Ранее Всемирный центр мамонта был включён указом президента России в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также в ряд других стратегических документов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

В составе центра предполагаются научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс и научно-исследовательский полигон «Парк Ледникового периода», на базе которого планируют воссоздать эпоху мамонтов в естественных условиях. Проект Центра также включает создание сети станций мониторинга – экспедиционных баз в районных и логистических центрах арктической зоны Якутии.

Природно-климатические условия региона позволяют обнаруживать в Якутии уникальные находки мамонтовой фауны с высокой сохранностью мягких тканей, что представляет колоссальный интерес для науки. Более 90% палеонтологических находок мамонтовой фауны в мире приходится на Якутию. «Уникальная инфраструктура позволит реализовать Всемирный центр мамонта как один из знаковых проектов Российской Федерации, обладающим колоссальным символическим значением, как мировой центр притяжения науки и инноваций на территории Дальнего Востока и Арктики», – отметил Глава Якутии.

Кроме того, последствия изменения климата вместе с угрозой исчезновения биологического разнообразия требуют неординарных комплексных решений для Крайнего Севера и Арктики. Айсен Николаев уверен, что одним из таких решений может стать предлагаемый центр.

Объект может также стать центром компетенций правого регулирования, сертификации и мониторинга добычи находок мамонтовой фауны. «В Якутии только мамонтовых бивней ежегодно добывается до 120 тонн. Однако в настоящий момент вопросы урегулирования сбора мамонтовой фауны остаются нерешёнными. Всемирный центр мог бы послужить основой систематизации данной отрасли, в том числе организации аукционной площадки и паспортизации объектов», – отметил Айсен Николаев.

Также в ходе презентации Глава Якутии сообщил, что в июне 2022 года в Якутске состоится Международный мамонтовый форум, на котором запланировано подписание Соглашения по созданию в республике Мамонтового консорциума. Он призван консолидировать и интегрировать ресурсы научно-исследовательских и образовательных учреждений, занимающихся изучением мамонтовой фауны, с целью создания единого научно-образовательного пространства по обеспечению устойчивого развития Якутии и арктической зоны Российской Федерации.

Сегодня Якутск является одним из мировых центров палеонтологических исследований. Научный потенциал Академии наук Республики Саха (Якутия), Северо-Восточного федерального университета, Сибирского отделения Российской академии наук объединен в научно-образовательном центре мирового уровня «Север». Научно-исследовательские школы Якутии тесно сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными исследователями по мамонтовой тематике в изучении таких уникальных палеонтологических объектов, как мамонтенок Юка, Малоляховский мамонт, замороженные туши псовых и пещерных львов, Батагайский жеребенок, Абыйский носорог.