Якутия планирует сотрудничать с провинцией Гаундун Китая

В рамках шестого Российско-Китайского экспо в Харбине 15 июня руководитель республики Айсен Николаев принял участие во встрече с губернатором провинции Гуандун господином Ма Синжуем. Российскую делегацию возглавлял заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов.

Зампред Правительства рассказал о намерении российских регионов сотрудничать с провинцией в таких сферах, как телекоммуникации, цифровые технологии.

«Провинция Гуандун в некотором смысле является экономическим сердцем Китая. Здесь расположены фабрики ведущих инновационных компаний мира. Я уверен, что в рамках нашего сотрудничества мы сосредоточим диалог в таких сферах, как телекоммуникации, цифровые технологии», – отметил Акимов.

Он добавил, что сотрудничество регионов и провинций – это основа для стратегического партнерства между Россией и Китаем.

«Россия – это огромная страна с очень разнообразными территориями, возможностями. На сегодняшней встрече присутствуют губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Поэтому рассматривайте ее как предложение к расширению нашего сотрудничества», – сказал зампред.

Стороны также поговорили об увеличении объемов поставки сельхозпродукции и сотрудничестве в сфере образования. Речь шла о строительстве в городе Шэньджэнь российско-китайского ВУЗа – совместной инициативы Пекинского политехнического института и Московского государственного университета им. Ломоносова.

«Китай становится на наших глазах не только глобальным производителем, но и инвестором. Поэтому инвестиционная повестка, созданием совместных проектов, в том числе на российской территории представляет большой интерес. И провинция Гуандун может занять в этом ключевое место. Мы видим в Китае надежного партнера, инвестора, хорошего друга», – заключил Максим Акимов.

Провинция Гуандун находится в Юго-Восточном Китае. Ее административный центр — город Гуанчжоу. Провинция является одной из самых экономически развитых в Китае. Особенно прогрессивна сфера легкой промышленности: текстиль, одежда, пищепереработка, электрооборудование, бытовая химия, игрушки и обувь. На провинцию приходится более десяти процентов от объема ВВП Китая.

Гуандун находится в дружественных отношениях с рядом регионов России. Объем торговли провинции с РФ за первые три квартала 2018 года составил 7,4 миллиарда долларов.