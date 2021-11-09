Якутия планирует достичь исторического максимума по добыче золота – свыше 40 тонн

В этом году республика ожидает очередных исторических рекордов по добыче золота – свыше 40 тонн.

По итогам 9 месяцев 2021 г. в Якутии добыто 32,8 тонн золота. Это на 3,4% выше аналогичного периода пошлого года. По итогам 2020 года Якутия побила рекорды 1970-х годов, сообщает Министерство промышленности и геологии региона.

«Рост объёмов золотодобычи вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях «Селигдар», «Полюс Алдан» и «Нерюнгри-Металлик». Добиться таких результатов удалось благодаря масштабной модернизации всего производства, обновлению парка горнотранспортной техники, а также увеличению количества высокопрофессиональных кадров. Промышленные компании делают серьёзную ставку на привлечение местного населения, обучение и подготовку персонала», – отметил глава республики Айсен Николаев.

В тоже время особое внимание уделяется увеличению объёмов геологоразведки и реализации «заявительного» принципа лицензирования.

Напомним, республика поддержала инициативу Минвостокразвития России о снижении административных барьеров в геологоразведке, благодаря чему открываются новые месторождения, в том числе по добыче золота, которые в будущем могут стать промышленными центрами.

В золотодобывающих предприятиях продолжается активное техническое перевооружение, строятся и реконструируются новые объекты, появляются новые производства. В их числе – обогатительная фабрика Нежданинского месторождения, входящего в активы компании «Полиметалл».

Увеличение добычи полезных ископаемых и реализация новых крупных промышленных инвестиционных проектов будут способствовать развитию других направлений экономики Якутии, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет республики и всей страны.