Якутия первой поддержала законопроект о повышении пенсий малообеспеченным пенсионерам

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На необходимость принятия таких мер указал Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию.

По словам первого заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Ольги Баталиной, поддержанный парламентариями законопроект отвечает приоритетному направлению деятельности государства – повышению качества жизни пенсионеров.

«Проект закона был поддержан нашими коллегами – депутатами во всех регионах. Фракции «Единой России» во всех 85 регионах в кратчайшие сроки организовали обсуждение этого законопроекта, благодаря чему удалось очень оперативно получить положительную обратную связь от региональных парламентов», — заключила Баталина.

Принятое в первом чтении изменение порядка индексации пенсий коснется почти 5 млн неработающих малообеспеченных пенсионеров.

Комментарий председателя Постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в Госсобрании (Ил Тумэн) Владимира ЧИЧИГИНАРОВА:

– До последнего времени ежегодная индексация пенсий происходила без учета прожиточного минимума пенсионера. Подобный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации мог оставаться без изменений. Теперь же с 1 января 2019 года те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума, получат федеральную или региональную доплату к пенсии, так как размер назначенной пенсии не достигает прожиточного минимума в регионе. Новый подход к индексации даст реальную прибавку к пенсии, которую пенсионеры с низкой пенсией пока не получили.