Якутия первая в стране приняла программу по офтальмологической помощи

Якутские офтальмологи снова на острие медицинского прогресса: при поддержке Айсена Николаева, Главы РС(Я) и МНТК Микрохирургия глаза имени С.Н. Федорова, Правительством Республики Саха (Якутия) утверждена региональная программа «Развитие офтальмологической помощи населению Республики Саха (Якутия) на 2022 –2024 годы». Куратором программы является Балабкина Ольга Валерьевна, заместитель Председателя Правительства РС(Я). Цель программы — повышение доступности и качества медпомощи жителям Якутии по профилю офтальмология.

О чем болят глаза у якутян?

Среди взрослых в Республике Саха (Якутия) на первом месте – болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции, на втором месте – глаукома, на третьем месте – катаракта Офтальмологическая заболеваемость детского населения — наибольшую долю в структуре детской заболеваемости болезнями органа зрения традиционно занимают болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции.

Где лечат глаза?

В Якутии действует трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты. Первый уровень – это поликлиники, кабинеты офтальмологов в центральных районных больницах, на втором уровне специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями офтальмологического профиля осуществляется в условиях круглосуточных стационаров на базе существующих офтальмологических отделений, третий уровень – лечение более сложных глазных патологий, на базе Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы и нейрохирургическое отделение Педиатрического центра ГАУ РС(Я) «Республиканская больница № 1 – НЦМ».

Что будет?

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата в Якутии до 2024 года будет выполнено проведение переоснащения сети офтальмологических кабинетов, отделений и центров современным, в том числе дорогостоящим, оборудованием.

Повышение доступности и качества медицинской помощи населению Республики Саха (Якутия) по профилю офтальмология к 2024 году будет достигнуто за счет увеличения количества случаев оказания специализированной и высокотехнологической медицинской помощи по профилю офтальмология благодаря участию в федеральных, национальных и региональных проектах, таких как: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» региональный проект «Модернизация первичного звена» НП «Здравоохранение» ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», ФП «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» и других государственных проектов.

Возможностей станет больше – увеличится число выездных осмотров, офтальмохирургических десантов в районы республики, к том числе и труднодоступные, арктические районы, где отсутствует круглогодичное транспортное сообщение ввиду климатических и не только, особенностей.

Сколько офтальмологов нас лечат?

В программу развития входит постоянное проведение стажировки врачей-офтальмологов Республики Саха (Якутия) на базах Национальных медицинских исследовательских центров по профилю офтальмология , в том числе обучение врачей-офтальмологов на тематических циклах «Офтальмоонкология». Всего в медицинских организациях Республики Саха (Якутия )работает 137 врачей-офтальмологов (в том числе 112 врачей в медицинских организациях амбулаторного звена и 25 врачей в медицинских организациях Республики Саха (Якутия), оказывающих стационарную помощь), детских офтальмологов – 31 врачей: из них амбулаторного звена – 28, стационарного звена – 3. К тому же, в ближайшее время стартует увеличение количества дистанционных консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий. Для примера возьмем Нерюнгринский район: на базе филиала Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, с помощью фундус-камеры врач – офтальмолог совершает снимки глазного дна, и в случае необходимости, незамедлительно направляет их через систему телемедицины в Якутск. Таким образом, пациент избавлен от необходимости тратить время на поездку в столицу за 800 км, чтобы получить консультацию столичных офтальмологов. Врач оперативно, в режиме онлайн, принимает решение о необходимости госпитализации в головное учреждение офтальмологической больницы, назначает либо корректирует тактику лечения больного, находящегося за пределами Якутска.

Оборудование

Одним из главных приоритетов деятельности Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы и ее филиалов в столице и районах Якутии является стабильное материально-техническое оснащение для обеспечения своевременного, доступного и качественного оказания офтальмологической помощи якутянам.

2022 год для ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» начался с поступления нового оборудования. Арсенал столичных офтальмологов пополнился медицинской аппаратурой японского, германского, и испанского производства. В прошлом году, благодаря поддержке лично Айсена Николаева, Главы Республики Саха (Якутия) Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), поддержке Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова , в Якутскую республиканскую офтальмологическую клиническую больницу поступило оборудование на общую сумму 53 млн. рублей. В этом числе — современное оборудование, которое применяется при оказании хиурргической помощи, например, офтальмологический комбайн EVA компании Dork. Такие аппараты установлены в ведущих клиниках России и позволяют производить весь набор оперативного вмешательства, как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. Два новых наркозных аппарата, приобрели аппараты искусственной вентиляции легких, новый лазер, который позволяет проводить коагуляцию на амбулаторном этапе, что особенно актуально для пациентов с вторичной катарактой и начинающейся глаукомой. Анестезиологическое медицинское оборудование — современный наркозный аппарат, позволяющий с высокой точностью дозировать анестезирующее вещество, позволил ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» начать выполнение операций по врожденной катаракте маленьким детям. До этого времени семьям приходилось выезжать за пределы республики для получения данного вида медицинской помощи.

Что на сегодня?

Офтальмологи Якутии имеют высокий уровень подготовки и готовность к покорению новых профессиональных вершин благодаря реализации Программы «Развитие офтальмологической помощи населению Республики Саха (Якутия) на 2022 – 2024 годы». По итогам оценки ведущих медицинских центров Москвы, наши врачи получили самую высокую оценку по выполнению хирургического лечения среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Заключено соглашение с Магаданской областью – теперь жители Магадана по поводу заболевания глаз оперируются именно в Якутии.

На этом ГАУ РС(Я) «ЯРОКБ» безусловно, не останавливается. Как говорится, все самое лучшее – впереди! Выражаем искреннюю благодарность за поддержку нашего учреждения НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза имени С.Н. Федорова.