Якутия перешагнула коронавирусный рубеж в две тысячи случаев
Сегодня, 1 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.
Ситуация в республике достаточно напряженная.
В Якутии за сутки зарегистрировано 112 новых случаев коронавируса.
Из них — 95 в Якутске. В Алданском районе — 8 случаев. 3 — в Хангаласском районе, 2 — в Мирнинской районе, по 1 — в Нерюнгринском, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах.
Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.
В Олекминском районе отменен запланированный Ысыах Олонхо.
Индекс самоизоляции в Якутске за эти выходные стал выше. Один из лучших по России.
8 человек находятся в тяжелом состоянии: В Мирном и большинство в Якутске. С ИВЛ снята 80-летняя пациентка.
420 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
Айсен Николаев поблагодарил медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Таким образом, в регионе зарегистрировано 2042 случая заболевания COVID-19.
На настоящий момент 841 человек полностью излечились от коронавируса. 8 пациентов скончались.
За сутки всеми лабораториями республики обработан 3061 тест на коронавирус, в обсерваторах находится 784 человек.
+7 (999) 174-67-82