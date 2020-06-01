Якутия перешагнула коронавирусный рубеж в две тысячи случаев

Сегодня, 1 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

Ситуация в республике достаточно напряженная.

В Якутии за сутки зарегистрировано 112 новых случаев коронавируса.

Из них — 95 в Якутске. В Алданском районе — 8 случаев. 3 — в Хангаласском районе, 2 — в Мирнинской районе, по 1 — в Нерюнгринском, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах.

Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

В Олекминском районе отменен запланированный Ысыах Олонхо.

Индекс самоизоляции в Якутске за эти выходные стал выше. Один из лучших по России.

8 человек находятся в тяжелом состоянии: В Мирном и большинство в Якутске. С ИВЛ снята 80-летняя пациентка.

420 человек переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

Айсен Николаев поблагодарил медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 2042 случая заболевания COVID-19.

На настоящий момент 841 человек полностью излечились от коронавируса. 8 пациентов скончались.

За сутки всеми лабораториями республики обработан 3061 тест на коронавирус, в обсерваторах находится 784 человек.