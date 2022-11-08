Якутия передала военным авторанспорт

Оперативный штаб республики передал в эти дни войсковым частям, где служат призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из Якутии, автотранспорт.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики, заместитель председателя Оперативного штаба Якутии Дмитрий Лепчиков.

«Штаб по поручению главы республики Айсена Николаева активно работает над оснащением снаряжением и экипировкой участников от Якутии в специальной военной операции», – сообщил Лепчиков.

Он отметил слаженную работу группы сотрудников исполнительных органов государственной власти республики, которые занимаются непосредственно доставкой грузов в военные части, логистикой и поиском необходимого снаряжения для военнослужащих.

По словам Дмитрия Лепчикова, в войска доставляются обмундирование, средства связи и технические приборы разного назначения.

«Также хочу отметить активную работу общественных штабов в муниципальных образованиях Якутии, ведущих работу по оказанию помощи своим мобилизованным землякам», – сказал руководитель государственного комитета.

Напомним, Оперативный штаб республики был создан по поручению Главы Якутии 10 октября 2022 года. На штаб возложены задачи по координации деятельности и взаимодействия по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников от республики, задействованных в СВО. Председателем Оперштаба является Первый заместитель Председателя Правительства республики Дмитрий Садовников.