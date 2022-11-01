Якутия передает национальный женский наряд Российскому этнографическому музею

9 ноября состоится торжественная передача культурной ценности Якутии в дар Российскому этнографическому музею. Якутский музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского подготовил к транспортировке уникальный экспонат.

В начале года — Года культурного наследия народов России, 100-летия создания Якутской АССР и 120-летия Российского этнографического музея — от крупнейшего этнографического музея страны поступило предложение о пополнении собрания экспонатами современных якутских мастеров.

Руководством республики принято решение о передаче в дар уникального комплекта якутской женской традиционной нарядной одежды работы народного художника Якутии, народного мастера Анны Зверевой.

Комплект представляет собой реконструкцию якутской нарядной одежды ХIХ в. и состоит из пальто, шапки-дьабака, рукавиц. В изготовлении одежды использованы традиционные якутские технологии шитья: вышивка бисером, лоскутное шитье «кыбытыы» (техника, при которой прошивается третья ткань между двумя лоскутками).

Пополнение коллекционного собрания музея данными артефактами историко-культурной и научной значимости, станет огромным вкладом в сохранение и популяризацию культурного наследия якутского народа.

Сегодня в собрании Российского этнографического музея, представляющего более 160 народов России и сопредельных стран, коллекции по этнографии якутов и других народов Якутии занимают достойное место – более 6550 предметов. Так, в фондах музея хранится комплект парадной национальной якутской одежды, преподнесенный в 1896г. якутской делегацией в дар цесаревичу, будущему императору Николаю II.

Первые коллекции в музей поступили из Якутии в год основания музея – в 1902 году, а затем они системно пополнялись, благодаря научным экспедициям.